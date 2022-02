Battaglia dei Fiori, la Prefettura ha autorizzato l’aumento degli spettatori

Buone notizie per gli organizzatori ed anche per i potenziali spettatori del Carnevale di Nizza che non sono riusciti ad acquistare i biglietti d’ingresso, ormai esauriti, almeno per questa settimana.

Fino ad ora le Battaglie dei Fiori (ne sono già state disputate due) avevano potuto accogliere, il 13 febbraio, 5 mila spettatori e il 16 febbraio 7 mila, grazie all’estensione delle zone dedicate agli per spettatori in piedi in Place Masséna .

Per i corsi del 19, 20 e 22 febbraio, i cui biglietti sono ormai esauriti, la Prefettura delle Alpi Marittime ha autorizzato la direzione del Carnevale ad incrementare gli spettatori di 3 mila unità.

I tremila posti aggiuntivi saranno distribuiti tra le zone pedonali di Avenue Verdun (1.200 posti) e la Promenade des Anglais (1.800 posti) e saranno accessibili rispettivamente attraverso gli ingressi E1 (Casino Rulh/Meridien hotel) ed E2 (Quai des Etats-Unis).