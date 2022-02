Il MAMAC e la Biblioteca Louis Nucera saranno immersi nel verde: come si presenterà la “nuova” Promenade du Paillon (Foto)

La nuova Promenade di Paillon prolungherà quella esistente di un chilometro, da percorrere nel verde e fra i colori delle piante fiorite : saranno tre le strutture esistenti che insisteranno nel percorso, anche se profondamente modificate.

Resisteranno al verde, ma ne saranno in ogni caso parte tangibile, il MAMAC (Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain), la Biblioteca Nucéra e il Parking des Arts.

Profonda modifica anche per Place Yves Klein che sarà sopraelevata rispetto a quella attuale, molto luminosa ed in grado di offrire uno sguardo a 360 gradi sull’area circostante. Sotto la piazza, la strada che sarà ribattezzata Traverse Garibaldi e sarà la via che unirà Place Garibaldi con l’ex Ospedale Saint Roch il futuro Hôtel des Polices.

Poco distante la Tête Carré, immersa in un mare di colori e di profumi, che sarà accessibile al pubblico e consentirà di spaziare con lo sguardo sulla città ammirandola in tutte le direzioni.

Novità anche per le opere d’arte attualmente ospitate nel piazzale interno del MAMAC : saranno riposizionate quasi tutte nella Promenade.

Per quanto concerne il mostro di Loch Ness, di Niki de Saint Phalle subirà un intervento conservativo, mentre lo Stabile-Mobile, di Calder, verrà spostato a Cimiez nell’area del Muséé Matisse.

Pure la Biblioteca Louis Nucéra sarà rinnovata e beneficerà di un patio interno e sarà inserita nel parco così da offrire una sensazione unica ai lettori.