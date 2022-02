Mezzo secolo di neve: Isola 2000 festeggia, oggi, il suo compleanno

Nel 1971 é nata Isola 2000, con 18 chilometri di piste, una seggiovia e cinque impianti di risalita.

Mezzo secolo dopo, Isola 2000 è diventata la stazione sciistica più famosa delle Alpi Marittime all'estero ed è nella Top 10 delle località con neve garantita

Isola 2000 mette a disposizione 120 chilometri di piste distribuiti su 42 tracciati, 20 impianti di risalita, uno snowpark e… i suoi numerosi campioni che hanno saputo distinguersi anche alle Olimpiadi di Pechino.

È il risultato di una costante politica di investimenti da parte del Syndicat Mixte des Stations du Mercantour: dal 2003, il comprensorio sciistico Isola 2000 ha beneficiato di 88 milioni di euro per i suoi vari impianti, 16,8 milioni di euro per la garanzia neve con 428 generatori di neve in grado di coprire il 62% del comprensorio sciistico e 2,8 milioni di euro per i dispositivi di sicurezza contro le valanghe.

Entro il 2027 saranno investiti 45 milioni di euro per migliorare ulteriormente il resort: ristrutturazione e miglioramento della località, del fronte neve, del settore dell'area ricreativa Belvedere-Roubine. Inoltre ammodernamento del servizio Pelevos e del rafforzamento della rete nevosa.



Oggi, venerdì 19 febbraio sono previsti festeggiamenti, a partire dalle 17,30, per festeggiare i 50 anni della stazione sciistica.

Questo il programma :