Campari e BMW sono i nuovi partner del 75% Festival di Cannes

Dopo aver collaborato con France Télévisions & Brut., il Festival di Cannes è entusiasta di accogliere BMW e Campari che, insieme ai suoi partner di lunga data, saranno determinanti nel promuovere l'evento.

Essendo l'evento cinematografico più importante del mondo, il Festival di Cannes è il luogo ideale in cui gli amanti del cinema si incontrano ogni anno. Sostenere questo evento dedicato a tutti i tipi di film significa aiutare talenti affermati e in erba a espandere la loro influenza a livello internazionale, puntare i riflettori sui film di ieri e su quelli di domani, incoraggiare incontri che consentiranno ai film di prendere vita nella cornice più bella – il grande schermo – e quello del Palais des Festivals si chiama Lumière!

Nel 2022, BMW si unisce al Festival di Cannes come partner automobilistico ufficiale per fornire esclusivamente una flotta di auto completamente elettriche e ibride, in linea con la politica ambientale che abbiamo avviato nel 2019.

Campari sarà per la prima volta sulla Croisette e al fianco del Festival. Nel 2022 apriranno un esclusivo locale per ricevimenti, costruito appositamente per l'occasione. Solo come promemoria, con i molteplici punti vendita di France Télévisions e Brut.

Appuntamento sulla Croisette dal 17 al 28 maggio per festeggiare il 75° Festival di Cannes.