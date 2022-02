Imponente e splendida: finiti i lavori di recupero della “casa di Matisse” a Nizza (Foto)

In fondo a Cours Saleya, dove i banchi del mercato della frutta lasciano spazio ai tavolini dei bar si erge un antico palazzo barocco, tra i più vecchi di Nizza, che risale al XIII° secolo.

Si tratta del Palazzo Caïs Pierlas, un imponente fabbricato di color giallo, nel quale Matisse visse dal 1921 al 1938.

Il Palazzo si trovava in un preoccupante stato di decadenza prima che un cantiere, che sembrava non avere mai fine, lo celasse, almeno in parte, alla vista dei turisti che affollano il luogo centrale del Vieux Nice.

Un edificio che, oltre al suo valore storico, rappresenta uno degli elementi fondamentali di Place Charles Félix ed è ben visibile anche dal Quai des Etats Unis.

Per diciassette anni è stato il rifugio di Matisse con una splendida vista sulla Baia degli Angeli e sul pittoresco e colorato mercato che si svolge in Cours Saleya.

Ora i lavori sono terminati e il palazzo troneggia in tutta la sua imponenza, con i colori originali e con il fascino che merita.

Guardandolo dal Quai des Etats Unis è possibile scorgere le finestre che ospitarono gli ateliers di Matisse, con la loro vista sul mare.

Un’importante novità contraddistingue la facciata Sud: si tratta della “finestra di Matisse.

Lo studio era contraddistinto da una grande finestra che era scaturita dall’unione di due aperture avvenuta nel 1885, cioè molto prima che Matisse, tra il 1921 e il 1938, occupasse l’alloggio.

Per questa ragione, non avendo la grande finestra alcun collegamento con Matisse ed andando ad interrompere l’allineamento delle altre aperture è stata eliminata ed ora figurano due finestre separate tra loro.

Al fondo di quest’articolo una rassegna fotografica del Palazzo Caïs Pierlas dopo la ristrutturazione ed il recupero.