Ligue 1, la caduta degli dei, perdono Paris Saint Germain e Marsiglia. Torna alla vittoria il Nizza

La caduta degli dei, ma questa volta sono sufficientemente alti da non farsi male: il Paris Saint Germain le busca a Nantes e perde malamente una gara giocata con le batterie scariche dopo la performance con il Real Madrid. Analoga sorte per i secondi in classifica: il Marsiglia ha subito due reti ad opera del Clermont.

Torna invece a vincere, ed era ora, il Nizza che ha avuto ragione dell’Angers e, dopo due stop consecutivi, riprende la propria marcia in classifica.

Non vanno oltre il pareggio, invece, il Lille che impatta, in casa, col Metz, Lens e Lione che pareggiano l’incontro che li opponeva e lo Strasburgo che concede un punto ad un Saint Etienne in ripresa.

Pareggia pure il Monaco, in trasferta, a Bordeaux.

Riprende la marcia il Rennes che inguaia ancora di più il Troyes, mentre pareggiano Reims e Brest.

Se in alto cambia poco, si complica invece la situazione in fondo alla classifica con dal fondo classifica dove almeno sono cinque le squadre a lottare per la salvezza racchiuse in un fazzoletto di punti.



In settimana, in Champions League, il Lille affronterà in trasferta il Chelsea mentre, in Conference League, il Marsiglia sarà di scena in casa del Quarabag dopo la vittoria per 3 a 1 all’andata.

Il Campionato di League 1 con la ventiseiesima giornata tornerà venerdì 25 febbraio con un incontro parecchio interessante: Montpellier – Rennes, una sorta di esame di riparazione per due formazioni ambiziose, ma altalenanti.

Le due gare in calendario sabato 26 febbraio sono altrettanto interessanti: a Strasburgo scenderà in campo il Nizza: la gara si prospetta interessante ed è importante per la lotta per un posto in Europa. Intanto il Paris Saint Germain cercherà di fare un solo boccone del Saint Etienne.

Domenica 26 febbraio vedrà, all’ora di pranzo, il Monaco impegnato in casa col Reims, mentre il Marsiglia viaggerà alla volta di Troyes.