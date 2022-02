Fenomeno Esports: a Cannes il ritorno dell’Esports BAR 2022

Un tempo al bar si andava per ordinare una bevanda o uno stuzzichino, oggi per giocare ai videogiochi e per seguire non la classica partita di pallone sui megaschermi, ma per ammirare le dirette Twitch dei pro player. È questo il concetto alla base dei cosiddetti Esports bar, che si stanno diffondendo a macchia d’olio in tutto il mondo, Penisola compresa. Per fare un esempio pratico, Torino è stata una delle prime città tricolori a sfruttare questo interessantissimo trend. Oggi noi approfondiremo alcune informazioni relative al mondo Esports e alla decima edizione degli Esports BAR che si terrà a Cannes.

Informazioni sul fenomeno Esports e sugli Esports bar

Cosa sono gli esports? Non è affatto difficile da spiegare: come fa intuire il loro stesso nome, si tratta di veri e propri sport, ma in formato elettronico. Non si scende in campo per calciare fisicamente un pallone o per tirare un giavellotto, ma lo si fa comodamente seduti in poltrona, scontrandosi con gli altri (in singolo o in team) tramite i videogiochi. Ecco che nascono così le competizioni di FIFA, Call of Duty, Fortnite e via discorrendo. Veri e propri tornei, con premi ricchissimi e con sponsor internazionali disposti a coprire d’oro i campioni di ogni gioco praticato agli esports. E gli esports bar? A loro volta rappresentano l’evoluzione dei bar canonici. Si tratta di luoghi attrezzati con eccezionali postazioni da gaming (rigorosamente potenziate dai MOD più performanti), e con megaschermi sui quali ammirare le dirette Twitch dei giocatori più bravi in circolazione. Invece di esultare per un gol di Messi, in pratica, si esulta per un headshot fatto col cecchino su Call of Duty Warzone (giusto per citare un esempio).

Tale passione, inoltre, si può coltivare anche tra le mura domestiche, basta fornirsi di una connessione performante e fare quanta più pratica possibile. Chiaro però, che anche la connessione ha un costo, ed è per questo motivo che si suggerisce di scegliere alcune soluzioni vantaggiose, come ad esempio le offerte solo internet di Linkem per la casa, che consentono di navigare senza limiti e senza linea fissa ottenendo al contempo risparmio. Infine, è importantissimo investire in un hardware di qualità (come il pc da gaming) e acquistare le migliori periferiche per giocare a livello professionale.

Gli esports BAR a Cannes, insieme a Metaverso e NFT

Esports BAR Cannes è semplicemente l’evento più importante a livello di business nel settore degli sport elettronici. È qui che vengono chiamate in causa alcune delle tematiche digitali più importanti, come i trend che animeranno il prossimo futuro.

Non a caso, la nuova edizione di Aprile vedrà sul tavolo diversi argomenti a dir poco caldi, come nel caso del chiacchieratissimo metaverso, ormai caro al mondo degli esports, oltre agli NFT, ovvero ai non fungible token. Verrà approfondito e valutato l’impatto di queste novità sul mondo degli sport elettronici, date le numerose ipotesi a riguardo già effettuate in questi mesi.