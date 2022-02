Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

"C'est pas compliqué d'être heureux"

Dal 24 al 26 febbraio 2022 ore 20,30

Théâtre Le Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Pour un oui ou pour un non

Dal 25 al 27 febbraio 2022 ore 20,30, la domenica ore 16

Théâtre Antibea,

15 rue Clemenceau



"La nuit des rats"

Domenica 27 febbraio 2022 ore 15

Théâtre Le Tribunal,

5 Place Amiral Barnaud.



Les Casemates de la création - Exposition Nathalie Mauche et Pascal Papalia

Fino al 28 febbraio 2022

Casemate Comte

bd d’Aguillon.



Entre les deux mon coeur balance – Fino al 31 marzo 2022

Tra i due, il mio cuore oscilla. “Messaggere d’amore e d’amicizia”, le cartoline hanno trasmesso a lungo pensieri affettuosi. Per i fumettisti e i fotografi che lavoravano sia per la stampa che per gli editori di cartoline, i cuori esitanti erano una vera fonte di ispirazione. Che si trattasse di una situazione molto concreta o di una più complessa, che si trattasse di un uomo o di una donna, hanno affrontato l’argomento con grande talento. Ouvert de 14h à 18h du mardi au dimanche inclus. Entrée : 5€ (gratuit - 12 ans).



Transartcafé – Fino al 5 marzo 2022

Photographies de Gérard Benrath, Komotski, Roy, Sadoun et Vauclair. Ouvert mardi et mercredi de 15h à 19h, vendredi de 10h à 12h30/ 15h à 19h, samedi de 10h à 19h.



CANNES

CONCERT LE BEL AUJOURD'HUI - LENOT

Giovedì 24 febbraio 2022 ore 19

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



CONFÉRENCE LES RICHESSES NATURELLES DE LA VALLÉE DE LA ROYA

Venerdì 25 febbraio 2022 ore 15

Salle Gilbert Fort

45, rue de Mimont



CONCERT HOUPETTE

Venerdì 25 febbraio 2022 ore 18,30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX 2022

Da venerdì 25 febbraio a domenica 27 febbraio 2022 dalle 10 alle 19

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS VISITE COMMENTÉE - EXPOSITION "CIAO ITALIA !"

Venerdì 25 febbraio 2022 ore 15

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



FESTIVAL FESTIVAL NUMAGINAIRE

6e édition

Fino a venerdì 25 febbraio 2022

Médiathèque Noailles



SPECTACLE ÉQUINOXE

Sabato 26 febbraio 2022 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



CONCERT BROUSSAÏ / UTOPIK

Sabato 26 febbraio 2022 ore 19

MJC Picaud / Studio 13



CONFÉRENCE DÉCOUVERTE EN ART CONTEMPORAIN

Sabato 26 febbraio 2022 ore 15

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SPECTACLE MADEMOISELLE MOLIÈRE

Domenica 27 febbraio 2022 ore 18

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



CONCERT UNE HEURE DE PIANO À 2 ET 4 MAINS

Domenica 27 febbraio 2022 ore 16,30

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



CONFÉRENCE LORSQUE LE MOUVEMENT ARTS AND CRAFTS FAIT LE TOUR DU MONDE

Mercoledì 2 marzo 2022 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



EXPOSITION DE LA MAIN À L'HUMAIN, LES MARIONNETTES D'ARKETAL

Fino a domenica 13 marzo 2022

Horaire: De 10h à 12h et de 14h à 18h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



EXPOSITION CIAO ITALIA !

Fino a lunedì 21 marzo 2022

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



FIONA RAE - Mostra

Fino a domenica 24 aprile 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION Photographie NICOLAS FLOC'H - INVISIBLE PARALLÈLE

Fino a domenica 22 maggio 2022

JANVIER À MARS :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

AVRIL / MAI :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 17h45

- Fermée le 1er mai

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION BILAL HAMDAD - SOLITUDES CROISÉES

Fino a domenica 29 maggio 2022

Mardi à vendredi : de 13h à 17h, Samedi et dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

EXPO PHOTOS MÉDITERRANÉE

Fino al 26 febbraio 2022

1 Avenue Général De Gaulle



CARROS

Autre temps, autre lieu

Fino al 29 maggio 2022

Véronique Champollion et Francis Puivif investissent le château de Carros pour en révéler et en exploiter les potentialités mémorielles et fonctionnelles.

autre-temps-autre-lieu

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Place du Château



MENTON

Théâtre : « Cache-moi si tu peux »

Sabato 26 febbraio 2022 ore 20,30

Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero

8 avenue Boyer



88ÈME FÊTE DU CITRON®

Fino al 27 febbraio 2022

https://www.fete-du-citron.com/



Visite guidée : jardin remarquable le Mas Flofaro

Venerdì 25 febbraio 2022 ore 10

Sabato 26 febbraio 2022 ore 10

Lunedì 28 febbraio 2022 ore 10

69 corniche André Tardieu



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 24 febbraio 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 24 febbraio 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 24 febbraio 2022 ore 15

Venerdì 25febbraio 2022 ore 15

Sabato 26 febbraio 2022 ore 15

Domenica 27 febbraio 2022 ore 15

Martedì 1° marzo 2022 ore 15

Mercoledì 2 marzo 2022 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 25 febbraio 2022 ore 10

Lunedì 28 febbraio 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Venerdì 25 febbraio 2022 ore 10

Martedì 1° marzo 2022 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 28 febbraio 2022 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 28 febbraio 2022 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 1° marzo 2022 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : le jardin d'agrumes du Palais de Carnolès

Mercoledì 2 marzo 2022 ore 10

Palais de Carnolès

3 Avenue de la Madone



Visite guidée : le Jardin de l'Impérial

Mercoledì 2 marzo 2022 ore 10

Avenue de la Madone



Visite guidée : la Chapelle des Pénitents Noirs

Mercoledì 2 marzo 2022 ore 14,30

Rue du général Galliéni



Exposition “Anima” par Vig

Fino al 5 marzo 2022

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



Jeu de piste au Musée de Préhistoire Régionale

Fino al 6 marzo 2022 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18

Musée de Préhistoire Régionale

Rue Lorédan Larchey Menton

04 89 81 52 12



Exposition une collection dans tous ses états

Fino al 30 maggio

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



MONACO

50 Ans, Ma Nouvelle Adolescence (ndt, "50 anni, la mia nuova adolescenza")

Giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 alle 20.30, domenica 27 febbraio 2022 alle 16.30

"50 Ans, Ma Nouvelle Adolescence" (ndt, "50 anni, la mia nuova adolescenza") di Bernard Jeanjean con Martine Fontaine

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Tankus the Henge

Giovedì 24 febbraio 2022, alle 18.30,

Thursday Live Session con Tankus the Henge

Grimaldi Forum Monaco10

avenue Princesse Grace



Concerto - Recital di clavicembalo di Mathilde Mugot

Giovedì 24 febbraio 2022 alle 19.30,

Recital di clavicembalo di Mathilde Mugot con André Lislevand alla viola da gamba.

Théâtre des Variétés1, boulevard Albert Ier



Werther

Giovedì 24 febbraio (serata dedicata al giovane pubblico) e sabato 26 febbraio 2022

"Werther" di Jules Massenet con Jean-François Borras, Jean-François Lapointe, Marc Barrard, Reinaldo Macias, Philippe Ermelier, Stéphanie d’Oustrac, Jennifer Courcier, il Coro dei bambini dell'Accademia di Musica Rainier III e l'Orchestra filarmonica di Monte-Carlo, diretto da Henrik Nánási, evento organizzato dall'Opera di Monte-Carlo

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



"L'unica certezza che ho, è di essere nel dubbio"

Giovedì 24 febbraio 2022 alle 20.30

"L'unica certezza che ho, è di essere nel dubbio" di Pierre Desproges, con Christian Gonon

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Concerto Spirituale

Domenica 27 febbraio 2022 alle 16

Concerto Spirituale: direzione e violino di Raphaëlle Truchot-Barraya, flauto, Miklos Spanyi, clavicembalo e i musicisti dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo Programma: Bach

La Chiesa di Saint-Charles

10, avenue Saint-Charles



Conferenza "Sognare in letteratura"

Lunedì 28 febbraio 2022, alle 18.30

"Sognare in letteratura" - Conferenza con Daniel Pennac, a cura della Fondation Prince Pierre

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Léonard de Vinci, Naissance D’Un Génie (ndt, "Leonardo da Vinci, nascita di un genio")

Mercoledì 2 alle 16.30, giovedì 3, venerdì 4 alle 20.30, sabato 5 alle 16.30 e alle 20.30, domenica 6 marzo 2022 alle 11 e alle 16.30,

"Léonard de Vinci, Naissance D'Un Génie" (ndt, "Leonardo da Vinci, nascita di un genio") di Brigitte Kernel e Sylvia Roux con Grégory Gerreboo

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Concert for a Young Audience

Mercoledì 2 marzo 2022, alle 16h

Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à la rencontre du Jeune Public sous la direction de Philippe Béran avec Daniel Pennac, texte & récitant et Karol Beffa, composition musicale. Au programme :L’OEil du loup

Espace Léo Ferré

25, avenue Albert II



Conferenza "Gary-Ajar, un genio a doppio volto"

Mercoledì 2 marzo 2022 alle 18.30, Mediateca di Monaco

"Gary-Ajar, un genio a doppio volto" di Valérie Mirarchi, a cura della Mediateca di Monaco

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari



Musée Océanographique IMMERSION

Fino a Lunedì 7 marzo 2022

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra fotografica

Fino a giovedì 31 marzo 2022

Dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 16.

Mostra di fotografie esclusive, dedicata alla visita ufficiale del Principe Alberto II e dei suoi figli in Irlanda, a settembre 2021.

Biblioteca Irlandese Principessa Grace

9 Rue Princesse Marie de Lorraine



Exposition "Monaco – Alexandrie" : Le grand détour villes-mondes et surréalisme cosmopolite

Fino a lunedì 2 maggio 2022

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica dimanche 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Carnaval de Nice "Roi des Animaux"

Fino al 27 febbraio 2022

Place Masséna

26 février - 14:30 : Bataille de fleurs.

26 février - 20:30 : Corso carnavalesque illuminé. Après le corso illuminé : Retour à une cérémonie d’incinération sur la Place Masséna.

27 février - Grande journée « un dernier air de Carnaval », animations, exposition des char



SOFIANE PAMART + GUESTS - CONCERTO

Giovedì 24 febbraio 2022 ore 20

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



ILS SE SONT AIMÉS - THÉÂTRE

Venerdì 25 febbraio 2022 ore 21.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



LE MALADE IMAGINAIRE, THÉÂTRE

Fino al 26 febbraio 2022

Horaires de représentation le vendredi à 21h. Le dimanche à 16h30.

Du dimanche 20 au samedi 26 février 2022

Horaires de représentation le samedi à 21h. Le dimanche à 16h30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Isa Melsheimer

Fino al 27 février 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



Hommage à Albert Camus - Au milieu de l'hiver, un été invincible

Fino al 27 fébbraio 2022

Divers lieux de Nice

Théâtre, lecture, concerts, exposition, ateliers, cinéma et création sont au rendez-vous de septembre 2021 à février 2022 dans une programmation riche et protéiforme.

hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible

Informations www.nice.fr/fr/actualites/hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible/mairie



Troisième édition du Festival photographique « Déclics niçois »

Fino al 2 marzo 2022

Parc Phoenix

Conférences, expositions, concours, ateliers et stage permettront au public de découvre cette univers photographique en admirant les œuvres mais également en pratiquant.

troisieme-edition-du-festival-photographique-declics-nicois

405 Promenade des Anglais



ECHAPPÉE EXPOSITION-CONCOURS - ESPOSIZIONE

Fino al 7 MARZO 2022

Dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



Divines collections. L’art sacré du comté de Nice

Fino al 21 marzo 2022

Palais Lascaris

15 rue Droite



CAROLINE CHALLAN BELVAL MÉTAMORPHOSES ARCHITECTURALES ET CHAMBRE DES SPHÈRES. EXPOSITION

Fino al 21 Marzo 2022

Palais Lascaris

15 rue Droite



Le théâtre des objets de Daniel Spoerri

Fino al 27 marzo 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



"NICE ET SES VILLES JUMELLES AU SEIN DE LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO"

EXPOSITION

Fino al 28 marzo 2022

Promenade du Paillon



Noël Dolla, visite d’atelier / Sniper, 2018-2021

Fino al 31 marzo 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



CE QUE NOUS AVONS PERDU DANS LE FEU - EXPOSITION

Fino al 17 aprile 2022

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



NELSON PERNISCO - EXPOSITION

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



MARC CHAGALL, DANS LA LUMIÈRE DE LA MATIÈRE - EXPOSITION

Fino al 25 Aprile 2022

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



"GUSTAVE-ADOLPHE MOSSA. NICIENSIS PINXIT", EXPOSITION

Fino al 15 maggio 2022

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



STUDIO HARCOURT – L’ART DE LA LUMIÈRE - EXPOSITION

Fino al 22 maggio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



CONSERVATOIRE DE NICE – SAISON 21/22

CONCERTO

Fino al 4 luglio 2022,ogni giorno.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein