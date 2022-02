Nizza, concerto di carnevale all’Opéra

Fra le iniziative in programma in occasione del Carnevale di Nizza "Roi des Animaux", la Big Band della Città di Nizza terrà un concerto gratuito domani, venerdì 25 febbraio 2022, alle 20 all'Opéra Nice Côte d'Azur.

Per la prima volta riuniti sul palco, musicisti provenienti da diversi quartieri della Città di Nizza faranno rivivere l'emozione del primo festival jazz organizzato nel 1948 in occasione del Carnevale.

I musicisti dell'Orchestra Filarmonica dell'Opera Nice Côte d'Azur e del Conservatorio di Nizza hanno risposto all'invito della Musique de la Garde Municipale di formare un’orchestra unica.



In programma, nella pura tradizione delle mitiche orchestre di Glenn Miller e Duke Ellington, swing, latin jazz, funk, tango e tante altre sorprese: un concerto da non perdere!



Il concerto é gratuito, ma va prenotato indirizzando una mail a protocole@ville-nice.fr

L’Opera di Nizza si trova nel Vieux Nice in rue Saint-François-de-Paule 4. È richiesto il pass vaccinale ed é obbligatoria la mascherina.