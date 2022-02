Ligue 1: Strasburgo – Nizza, si lotta per un posto in Champions. Il Monaco cercherà il riscatto col Reims

Brutte notizie, in Champions, per i campioni di Francia del Lille che hanno subito 2 reti in casa del Chelsea: dovranno compiere una vera impresa per ribaltare, nella gara di ritorno, la situazione.

Questa sera, in Conference League, il Marsiglia sarà di scena in casa del Quarabag dopo la vittoria per 3 a 1 all’andata.

Grandi sorprese nell’ultima giornata del torneo di Ligue 1 con le contemporanee sconfitte delle prime due della classe: il Paris Saint Germain (che in ogni caso conserva un vantaggio di 13 punti) e il Marsiglia hanno subito un inatteso stop, ne ha approfittato il Nizza che si è nuovamente rifatto sotto, mentre l’altra inseguitrice, lo Strasburgo, è stato fermato sul pari.

Sarà proprio Strasburgo – Nizza l’incontro “chiave” della ventiseiesima giornata!

La situazione, in zona “coppe Europee” è ancora molto fluida, con 10 compagini in grado di disputarsi i posti in Champions, Europa League e Conference Ligue, in attesa che si conosca il vincitore della Coppa di Francia che “elargirà” un biglietto per Europa League.

In coda addirittura quattro squadre sono appaiate all’all’ultimo posto: Bordeaux, Metz, Lorient e Troyes a quota 21 punti, col Saint Etienne appena un gradino più in su.

Anche la lotta per la salvezza si fa appassionante!

Il Campionato di League 1 con la ventiseiesima giornata torna domani, venerdì 25 febbrai o, con un incontro parecchio interessante: Montpellier – Rennes, una sorta di esame di riparazione per due formazioni ambiziose, ma altalenanti.

Le due gare in calendario sabato 26 febbraio sono altrettanto interessanti: a Strasburgo scenderà in campo il Nizza: la gara si prospetta interessante ed è importante per la lotta per un posto in Europa. Intanto il Paris Saint Germain cercherà di fare un solo boccone del Saint Etienne, contro una formazione in timida ripresa.

Domenica 26 febbraio vedrà, all’ora di pranzo, il Monaco impegnato in casa col Reims, mentre il Marsiglia viaggerà alla volta di Troyes.

Importante, ai fini della salvezza lo scontro tra Clermont e Bordeaux, mentre completano il tabellino Angers – Lens, Brest – Lorient e Metz - Nantes.

L’incontro clou della giornata si disputerà domenica sera e vedrà contrapposte Lione e Lille.