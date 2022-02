Nizza ed Edimburgo unite per salvare gli scimpanzé

Le città di Nizza ed Edimburgo lanciano contemporaneamente una raccolta di telefoni e tablet usati per aiutare a preservare l'habitat degli scimpanzé.

Fino al 3 marzo, nell'ambito del 65° anniversario del loro gemellaggio, le città di Nizza ed Edimburgo sono impegnate in un'importante raccolta di telefoni e tablet usati.



Si mobilitano a fianco del Jane Goodall Institute che, dal 1977, opera in tutto il mondo per la conservazione degli ambienti naturali e la protezione delle grandi scimmie. Jane Goodall è una pioniera che, attraverso il suo lavoro, ha cambiato completamente il nostro rapporto con gli animali.



I rifiuti elettronici contengono minerali provenienti da attività minerarie in Congo (RDC), soprattutto in aree riconosciute come siti di conservazione cruciali per le grandi scimmie.



I metodi per estrarre questi minerali sono devastanti: il controllo dei siti di estrazione alimenta i conflitti tra le comunità, aumenta la caccia illegale degli scimpanzé e porta al degrado del loro habitat. Il recupero dei rifiuti elettronici per il riutilizzo limita l’impatto sugli ambienti naturali.



Di qui l’invito a mobilitarsi depositando, in un contenitore a forma di pianeta Terra, installato al piano terra di Nicetoile, cellulari e tablet. Il riciclaggio fa bene al pianeta e alla conservazione dell'habitat degli scimpanzé.



Nicetoile è un centro commerciale certificato “Breeam In Use”, riconoscimento internazionale che valuta il controllo delle risorse naturali. A Nicetoile, il 50% del fabbisogno di elettricità proviene dai pannelli solari.