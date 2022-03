Dovresti investire in bitcoin?

Oggi, il mercato delle criptovalute sta crescendo a un ritmo record. Ci sono sempre più nuovi tipi di moneta digitale e il loro volume nel mercato mondiale è in costante aumento. Ma il leader indiscusso in questo settore al momento è ancora bitcoin. Pertanto, coloro che prima non pensavano nemmeno di investire in criptovalute ora stanno iniziando sempre più spesso a reintegrare il proprio portafoglio bitcoin.

Bitcoin è una criptovaluta che occupa circa la metà del mercato. Tuttavia, investire solo in questa moneta digitale sarebbe un errore. La diversificazione è un must per ogni investitore. Il suo significato è che ogni singolo asset non dovrebbe occupare più del 10% del portafoglio personale. In generale, creare un portafoglio di sole due o tre criptovalute è piuttosto rischioso. È meglio che ci siano più di 5 tipi di asset, tra i quali ci deve essere bitcoin. Altre attività possono includere, ad esempio, oro, azioni o obbligazioni.

Uno dei motivi principali per investire i tuoi fondi in bitcoin è la sua redditività. Nel corso degli anni, il valore del bitcoin è passato da pochi centesimi a quasi $ 40.000. E al suo apice, costava quasi 65 mila dollari. Questa dinamica attrae un numero enorme di diversi investitori privati ​​e aziendali.

In generale, quando inizi a investire in criptovaluta, devi comprendere alcune regole. Ad esempio, se investi i tuoi soldi in monete digitali che promettono una crescita record e profitti rapidi, allora sei a grande rischio di perdere i tuoi soldi. E se decidi di investire in denaro digitale con una percentuale di crescita inferiore, come Bitcoin, il tuo investimento sarà meno rischioso, ma potrà comunque portare buoni rendimenti nel lungo periodo. Nel campo degli asset digitali funziona sempre il principio: maggiore è la percentuale di profitto, maggiori sono i rischi e viceversa.

Vale anche la pena ricordare che ci sono ancora altri rischi associati all'investimento in bitcoin. Ad esempio, possono essere le dichiarazioni di personaggi famosi su questa criptovaluta. Un esempio di questo è Elon Musk. Ha già causato variazioni del valore di bitcoin diverse volte con le sue azioni. Anche la posizione delle autorità del paese in cui vive l'investitore stesso può rappresentare un pericolo. Alcuni paesi utilizzano la blockchain per creare la propria moneta digitale. Non sono una criptovaluta, ma funzionano secondo lo stesso principio. E se questa o quella moneta digitale non è redditizia per lo stato, può dichiararla illegale o limitarla con l'aiuto dei suoi organismi di regolamentazione. Tuttavia, d'altra parte, bisogna tener conto del fatto che il sistema finanziario globale incontrerà sempre un equilibrio. Cioè, se alcuni paesi sono contrari all'uso di bitcoin, altri cercheranno di supportarlo e svilupparlo in ogni modo possibile.

Bitcoin è una grande risorsa che può portare grandi ritorni se usata correttamente. Sì, quando investi in qualsiasi criptovaluta, devi tenere conto del fatto che nessuno ti garantisce un aumento dell'importo dei tuoi fondi. Tuttavia, le tue azioni e le tue analisi possono moltiplicare le tue possibilità di fare soldi. È inoltre necessario seguire alcune regole di investimento, una delle quali è la diversificazione. Aiuterà a proteggere il tuo portafoglio dalla perdita di tutti i soldi in una volta se qualcosa va storto. Il bitcoin è una criptovaluta abbastanza volatile, ma è tutto considerato un asset con un tasso di crescita medio. Ciò significa che puoi investirci per molti anni e dopo qualche tempo ottenere un buon profitto. Tuttavia, se hai abbastanza competenze, puoi anche effettuare le transazioni necessarie a breve termine. In questo modo, puoi anche guadagnare bene.

Se stai pensando se investire o meno in bitcoin, la risposta è sì. Ma assicurati di prendere in considerazione tutte le regole, i principi e le raccomandazioni per investire in questo asset. È necessario monitorare attentamente tutti i fattori che possono influenzare l'aumento e il calo dei prezzi di Bitcoin e trarre conclusioni in base ad essi. Tutte le azioni di cui sopra possono aumentare le tue possibilità di fare soldi in questo modo.