Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

In tema di allergie, purtroppo è guerra tra pollini e allergici!

Con condizioni meteorologiche molto favorevoli per l'emissione e la dispersione del polline nell'aria, le concentrazioni di polline sono in forte aumento .

L'anticiclone presente nelle Azzorre si è appena posizionato sopra la Francia e nei prossimi giorni sarà responsabile di un clima molto calmo e spesso soleggiato, il che purtroppo non è un buon segno per chi è allergico ai pollini.

Maestrale e Tramontane soffieranno di nuovo con forza nella Valle del Rodano e nel Sud del Paese con raffiche fino a 100-105 km/h che favoriranno la diffusione del polline.

Questo forte vento può esacerbare i sintomi della congiuntivite nei soggetti allergici.

Il rischio di allergia sarà elevato in tutto il Mediterraneo e in alcuni dipartimenti del Sud-Ovest per il polline delle Cupressacee (cipressi, ginepri, tuia).

Nel resto della Francia, questi pollini sono in aumento con un rischio di allergia che evolverà tra il livello basso e medio.

In attesa dell'arrivo del primo polline di betulla entro poche settimane, gli allergici dovrebbero fare attenzione al polline di ontano che è della stessa famiglia (Betulacee) ed è in piena fioritura e rilascia grandi quantità di polline con un alto rischio di allergia nell'est e nel centro del Paese e nella media altrove.

Presto i noccioli non daranno più fastidio a chi soffre di allergie perché stanno arrivando alla fine della fioritura e il rischio di allergia non supererà il livello da basso a medio localmente.

I frassini stanno guadagnando terreno e stanno attualmente invadendo tutta la Francia con un basso rischio di allergia associato. Il rischio di allergia rimarrà nella media per i frassini nel Mediterraneo.

Sono fioriti anche olmi, salici e pioppi, che provocano poche allergie. Il rischio sarà basso, ma a volte può raggiungere il livello medio come in Vaucluse, Bouches du Rhône, Gard e Hérault per il polline di pioppo.

I pollini delle Urticacee saranno presenti principalmente nel Var e nelle Alpi Marittime con un rischio di allergia da basso a medio.

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:

Ontano, rischio basso

Nocciolo, rischio basso

Cipresso, rischio elevato

Frassino, rischio basso

Parietaria officinalis (muraiola o erba vetriola), rischio basso