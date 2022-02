Principato di Monaco: cala la pressione Covid, il Governo riduce le misure di contenimento del Virus

La favorevole evoluzione della situazione sanitaria da Covid-19, confermata nei giorni scorsi anche nel Principato di Monaco, ha portato alla decisione di Alberto II, su proposta del Governo, di alleggerire alcune delle misure di protezione attualmente in vigore.

Il tasso di positività rimane comunque intorno al 10% ed è quindi un fattore di attenzione. Comunque, da lunedì prossimo non sarà più obbligatorio indossare la mascherina a scuola durante la ricreazione e la pratica sportiva indoor.

Non sarà obbligatorio presentare la tessera sanitaria per l'esercizio professionale essenziale alla continuità dell'attività di un'azienda o di un servizio del settore pubblico che fornisce servizi essenziali. Non servirà il ‘Green pass’ nei bar e ristoranti, ma all’aperto, al cinema o allo stadio. Riprenderanno gli sport da combattimento o di contatto, ma rimarranno applicabili le normative anti Covid in qualsiasi tipo di attività o servizio pubblico e nei luoghi aperti al pubblico, dove bisognerà presentare la tessera sanitaria.

Da sabato 5 marzo terminerà l'obbligo di utilizzare il telelavoro tre giorni alla settimana, anche se la sua applicazione è ancora consigliata. Da lunedì 7 marzo sarà revocato l'obbligo di indossare la mascherina durante la pratica sportiva indoor.

Oggi sono stati 28 i nuovi casi di positività di Covid-19, oggi nel Principato dove il bilancio sanitario si attesta quindi a 9.359 persone colpite dal Coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria. Questa sera sono 7 le persone in ospedale, delle quali uno è in terapia intensiva. Sono 45 le guarigioni di oggi che portano il bilancio a 9.098. Sono infine 140 le persone in sorveglianza attiva.