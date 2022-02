No alla guerra, manifestazione pro Ucraina a Nizza (Foto)

Continuano le manifestazioni, a Nizza come in diverse località della Costa Azzurra e della Francia, da parte di cittadini dell’Ucraina.

Le immagini che pubblichiamo somo state scattate ieri, 27 febbraio 2022, sulla Promenade des Anglais da Ghjuvan Pasquale.

Tante persone di tutte le nazionalità, con le bandiere dell'Ucraina e quelle rosse e bianche utilizzate dall'opposizione in Bielorussia, anche gli oppositori al dittatore Lukachenko si fanno sentire.

Si ode la frase "On est tous ukrainiens", mentre alcuni presenti, di origine cecena, oppositori pure essi al regime "amico" della Russia e pronto ad inviare soldati a combattere con le forze di invasione, stanno un po' discosti, temono di essere individuati e di venir costretti a tornare nel loro Paese.

Manifestazioni come queste sono state effettuate, per lo più in modo spontaneo,un po' in tutta la Costa Azzurra: a Cannes il municipio é "colorato" la sera con i colori della bandiera dell'Icraina e si raccolgono beni di prima necessità da inviare alle popolazioni.

Una corsa alla solidarietà che registra forti adesioni: già "Siamo tutti Ucraini"!