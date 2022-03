Primavera in arrivo: come preparare il corpo alla bella stagione

Mentre molti si rallegrano di uscire dall'inverno e sono impazienti di riscoprire il fascino della primavera, i disturbi invernali non resistono e talvolta scompaiono timidamente come le piante fioriscono in primavera... sensibili alla minima variazione. Chiamiamo questo periodo di vera e propria transizione. Nei primi giorni di primavera, il corpo cerca di adattarsi. I processi ancestrali fanno sì che, a seconda della luce, della lunghezza dei giorni e delle notti e del clima esterno, il nostro corpo si adatti alla stagione. Sa che in inverno fa freddo e che è necessario produrre più grasso per costituire delle riserve. Sa anche, quando le giornate si allungano, che deve uscire dall'inverno e impostare una dinamica detox: il nostro appetito cambia, così come la nostra dieta. Finiamo le scorte invernali e, programmati per mangiare più fresco, accogliamo con sollievo i primi piccoli ortaggi, la frutta fresca di stagione e perché no, anche integratori e vitamine contro il “mal di primavera”. Infatti, con la primavera non si allungano solo le giornate ma arrivano anche stanchezza, sonnolenza e mancanza di concentrazione

Come tenersi in sintonia con l'arrivo della nuova stagione

Per entrare in sintonia con la nuova stagione, il nostro corpo ha bisogno di un aiuto per rigenerarsi alla fine dell'inverno. Il rischio di perdere questo naturale processo di disintossicazione è un accumulo di chili e la comparsa di una sindrome metabolica. Appena arriva la primavera, a marzo, il team della Farmacia Cavalieri consiglia sempre, oltre all'esercizio fisico, l'assunzione di un complesso multivitaminico e minerale come vitamine del gruppo B, C, Calcio, Magnesio e Zinco. Queste vitamine hanno un ruolo fondamentale nel mantenere il nostro organismo in piena salute e non devono mancare se si vuole arrivare tonici e pieni di energia all'inizio della primavera. Inoltre, hanno poi bisogno della compresenza di minerali e di oligoelementi come il Calcio, essenziale per la salute di ossa e denti, il Manganese, coinvolto nel metabolismo degli zuccheri, nel benessere del sistema nervoso e dell’attività sessuale. Il Magnesio è invece essenziale per un sistema muscolare efficiente. Il Ferro è necessario al trasporto dell’ossigeno nel sangue ed il Fosforo favorisce la scomparsa della stanchezza che appare in primavera. Infine, lo Zinco contribuisce a potenziare le risposte immunitarie ed il rame è attivo nella sintesi della melanina. Naturalmente sia le vitamine che i minerali ed oligoelementi possono essere assunti anche direttamente da verdure, frutta e altri alimenti, ma sotto forma di integratori la quantità necessaria al nostro fabbisogno può essere più precisa.

Non dimentichiamo di preparare la nostra pelle all'arrivo della bella stagione

La primavera si avvicina e la voglia di esporsi velocemente al sole è tanta. Attenzione però alle scottature che compaiono molto rapidamente durante le prime esposizioni. Per evitare ciò, lo staff della Farmacia Cavalieri vi consiglia di preparare al meglio la pelle al sole, alla prossima estate e all'abbronzatura. Fare scrub ad esempio, con cura naturale e biologica. L'esfoliazione è il passaggio essenziale per preparare la pelle al sole e avere un'abbronzatura bella, uniforme e duratura. Pulisce la superficie dell'epidermide, in particolare dalle cellule morte, e ridona luminosità alla pelle. Consentirà inoltre alla crema idratante di penetrare e agire meglio. Lo scrub indebolisce però l'epidermide, per questo si consiglia di prediligere scrub delicati: ovvero un prodotto biologico con perline esfolianti naturali e meno abrasive. Bisogna però aspettare almeno un giorno prima di esporsi al sole in modo moderato.

Per preparare la pelle al sole servono degli integratori alimentari specifici

Gli integratori alimentari aiutano a preparare il corpo all'esposizione al sole. Forniscono al nostro corpo rinforzi per proteggere la pelle dalle scottature. Possono aiutare nella produzione di melanina, che è responsabile dell'abbronzatura della pelle, o rafforzare la difesa del corpo contro gli attacchi del sole sulla pelle. Alcuni integratori alimentari sono specifici per l'abbronzatura e contengono più agenti idratanti e antiossidanti e sono utili per intensificare e prolungare l’abbronzatura e proteggere la pelle dai danni dei raggi solari. Questo è particolarmente vero per gli integratori alimentari a base di carotene. Consentono un'abbronzatura fresca che dura nel tempo. L'assunzione di un integratore alimentare per l'abbronzatura in genere deve iniziare almeno 3 o 4 settimane prima dell'esposizione al sole.

Utilizzare sempre cosmetici di qualità ma soprattutto cosmetici biologici e naturali

È importante utilizzare cosmetici adatti alla vostra pelle e alla vostra salute. Avere un’abbronzatura perfetta, dorata e duratura è possibile, grazie anche a prodotti che sono in grado di stimolare ed accelerare l’abbronzatura, prodotti da applicare prima o dopo l’esposizione solare in concomitanza delle protezioni solari. Shop Farmacia Cavalieri offre la possibilità di un’abbronzatura perfetta anche con prodotti biologici e naturali. È importante però iniziare a proteggere la pelle con la protezione solare con un indice alto non appena si viene esposti al sole. A differenza di ciò che si possa pensare, le protezioni alte abbronzano, forse un po’ più lentamente, ma garantiscono un’abbronzatura più duratura e con un’efficacia garantita nella protezione dai danni UVB e UVA. Shop Farmacia Cavalieri mette a disposizione una vasta scelta di solari viso e corpo con protezione alta che possono aiutarvi ad affrontare meglio l'arrivo della primavera e delle prime esposizioni al sole.