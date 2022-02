Un suggestivo “mercatino delle pulci” ha colorato il porto di Nizza (Foto)

Un altro segnale importante: è tornato lungo i quai del Port de Nice il tradizionale vide greniers.

Il mercato delle pulci e dei brocante, caratteristico anche per la disomogeneità nei prodotti posti in vendita, è organizzato dall’Association Port Avenir, in collaborazione con la città di Nizza e la Camera di Commercio Nice Côte d’Azur.

Lungo i quai Douane, Papacino e Lunel è stata ieri un’esplosione di colori e di bancarelle con, alle spalle, lo splendido sfondo del porto di Nizza con i suoi battelli e le barche dei pescatori.

Una splendida giornata di sole ha reso ancora più magico e “vintage” l’ambiente.

Al fondo un’ampia rassegna fotografica.