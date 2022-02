La Fête du Citron dà l’appuntamento al 2023. Un successo l’edizione di quest’anno (Foto)

L’ultima sfilata della Fête du Citron ha avuto luogo ieri: era l’88° anno, un’edizione leggermente ridotta a causa della pandemia che ha riscosso un notevole successo.

Espressioni e giudizi positivi da parte del pubblico più affezionato, dei turisti e dei tanti italiani presenti.

C’è tempo ancora fino al 2 marzo per recarsi ai jardins Biovès per ammirare le strutture realizzate con gli agrumi.

Da molti anni, la Fête du citron, incanta gli spettatori provenienti dai quattro angoli del mondo giunti in Costa Azzurra per vivere i suoi carnevali e ammirare le gigantesche sculture decorate con gli agrumi tipiche di Menton.

Nel 1895, alcuni albergatori proposero al Comune di creare una sfilata per animare la città nel periodo invernale. Dal 1896, la parata di Menton seduce tanto gli abitanti quanto i villeggianti.

All’epoca era di moda trascorrere i mesi invernali in Costa Azzurra zona particolarmente favorita dal clima mite.

Re, principi e artisti erano soliti frequentare i palazzi di Menton e molti si fecero anche costruire splendide ville.

La parata del 1882 è rimasta nella memoria ed è entrata nella storia: vi assistette la Regina Vittoria e si terminò con splendidi fuochi d’artificio sulla Baia di Garavan.

La tradizione dei “Moucouleti”

La sera successiva si svolse una manifestazione, chiamata “corso”: gli abitanti di Menton si lasciano andare al divertimento tradizionale dei “Moucouleti” o “Moccoletti”.

Ogni persona regge una piccola candela, l’abilità consiste nel riuscire a mantenere la propria candela illuminata mentre si soffia sulla candela del proprio vicino.

Un gioco-pretesto per fare incontri amorosi, come racconta Pierre Masséna “il giovane uomo, con disinvoltura, doveva riuscire a spegnere la candela della donna, che lei teneva illuminata sotto al suo viso. Quando il giovane riusciva nell’intento, poteva accendere nuovamente la candela e ricevere un bacio dalla donna come ringraziamento”.

Nel 1929, la città di Menton era la prima produttrice di limoni in Europa. Un albergatore ebbe l’idea di organizzare un’esposizione di fiori ed agrumi nei giardini dell’Hotel Riviera. Il successo fu tale che l’anno successivo la festa scese in strada: carri con arbusti di piante d’arancio e limone sfilarono per le vie della città.

Il Comune, desideroso di sviluppare il settore turistico, cercò di dare alla sfilata un colore tipicamente locale: nacque così la Fête du citron nel 1934.

Due anni più tardi fu lanciata la prima esposizione d’agrumi e fiori nei Giardini Biovès. François Ferrié fu incaricato di progettare carri e sculture di arance e limoni. Un successo che si consoliderà di anno in anno.