Ligue 1: alla vigilia delle semifinali di Coppa di Francia il Nizza pareggia a Strasburgo mentre il Monaco è sconfitto in casa dal Reims

Torna a vincere il Paris Saint Germain, dopo l’infortunio della scorsa settimana: incontrare il “piccolo” Saint Etienne ha aiutato, certamente, ma anche Mbappe, con due reti, si è rivelato puntuale all’appuntamento col goal nel momento del bisogno.

Vince pure il Marsiglia a casa del Troyes e riconquista il secondo posto in classifica a 15 punti dal PSG... Risale pure la classifica il Lille, vincitore in casa del Lione.

Alla vigilia della Coupe de France, il Nizza è riuscito, pur ridotto in dieci per mezza gara, a strappare un importante punto a Strasburgo, contro una compagine in forma, mentre il Monaco, al quale piace andare in altalena, ha alzato bandiera bianca, in casa propria, con il Reims.

Proprio a Monaco i giocatori del Reims hanno ritardato l'ingresso in campo in segno di solidarietà con l'Ucraina: il Presidente ed il Vice Presidente del Monaco sono infatti russi. Pronta la reazione della squadra di casa con un portavoce che si é affrettato a dichiarare che "nessuno nella società vuole la guerra".

Non è andata bene nemmeno al Montpellier sconfitto in casa dal Rennes, vittoria esterna anche per il Lens sul campo dell’Angers.

Finiscono in pareggio due gare importanti per la salvezza: Clermont – Bordeaux e Metz – Nantes.

La stagione 2021/2022 giunge al suo primo importante snodo. In settimana si disputeranno, con gara secca, le due semifinali di Coppa di Francia.

Gli incontri in programma sono Nizza - Versailles e Nantes - Monaco. Per le due squadre della Costa Azzurra la ghiotta possibilità di giungere alla finalissima e di agguantare, oltre al prestigioso titolo, anche l’automatico accesso in Europa League.

Più facile il compito per il Nizza che se la vedrà con il Versailles, compagine di quarta serie giunta con un po’ di fortuna nei sorteggi fino a questo punto, mentre sarà gara vera quella del Monaco col Nantes.

Il torneo di Ligue 1 tornerà, con la ventisettesima giornata , venerdì 4 marzo quando si disputerà l’anticipo tra Lorient e Lione. Un incontro tra una squadra alla disperata ricerca di punti per non piombare nel baratro della retrocessione ed una che cerca egualmente i punti necessari per agguantare un posto in Europa.

Sabato 5 marzo , al di là di Lens – Brest, l’attenzione sarà tutta su Nizza dove scenderà in campo la squadra leader, il Paris Saint Germain.

Domenica 6 marzo altro incontro di cartello, la sera, quando si troveranno di fronte Monaco e Marsiglia.

Il Montpellier, altra formazione del Mediterraneo, scenderà sul campo del Nantes.

Il calendario riserva due incontri che sono veri e propri spareggi per la salvezza: Saint Etienne – Metz e Bordeaux – Troyes.

Completano il tabellino tre gare che vedono impegnate formazioni alla ricerca dei primi posti in classifica: Reims -Strasburgo, Rennes – Angers e Lille – Clermont.



Per i risultati della ventiseiesima giornata clicca qui