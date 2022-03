Ucraina: è corsa alla solidarietà, le iniziative della Métropole Nice Côte d'Azur

La Métropole Nice Côte d'Azur si attiva per rendere concrete solidarietà e sostegno di fronte alla tragica prova che sta attraversando l’ Ucraina .

L’intervento, sotto l'egida dell'agenzia metropolitana per la salute, la sicurezza ambientale e la gestione dei rischi ha l’obiettivo di soddisfare tre priorità:

Raccolta di denaro;

Assistenza materiale:

Accoglienza dei rifugiati.



Donazioni in denaro

La Métropole Nice Côte d'Azur istituisce un fondo di emergenza a beneficio del popolo ucraino. Le donazioni in denaro possono essere effettuate tramite il sito dedicato http://soutienukraine.nicecotedazur.org/ o tramite assegno intestato al Trésor Public da inviare solo per posta all'indirizzo: Agence de sécurité sanitaire environnementale et de gestion des risques - 56 bd Jean Jaurès - 06000 Nice, specificando che la donazione viene effettuata nell'ambito dell'operazione a sostegno dell'Ucraina.



Donazioni materiali

Per rispondere all'emergenza, gli abitanti della Métropole possono fornire assistenza materiale nell'ambito della grande raccolta che sarà trasportata utilizzando i canali di distribuzione più efficienti.

Dopo aver individuato i bisogni con le associazioni coinvolte nel settore, l'Agenzia per la Salute, l'Ambiente e la Gestione del Rischio ha stilato un elenco dei prodotti necessari:





Alimenti non deperibili (pasta, riso, farina, zucchero, oli, composte, conserve, dolci, caffè solubile, cioccolato in polvere, torte secche);

Prodotti per l'infanzia (latte in polvere, pannolini, salviette, cotone);

Prodotti per l'igiene (gel doccia, shampoo, saponi);

Solo vestiti caldi e nuovi (per motivi igienici, non possono essere accettati vestiti usati);

Piumini e coperte adatti alle basse temperature solo nuovi.

Tutti coloro che desiderano partecipare a questa manifestazione di solidarietà sono invitati a depositare le loro donazioni materiali nei punti di raccolta.



A Nizza, le donazioni possono essere depositate presso l'Hôtel de Ville, in 5 mairies annexes (Ariane – 54, rue Anatole de Monzie, Saint-Roch – 52 avenue Denis Semeria, Thiole – 32 avenue Malausséna, Le Ray – Place Fontaine du Temple, Magnan – 118 rue De France dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00) e nei 17 centri AnimaNice.



La consegna di queste donazioni sarà gestita dall'Agenzia per la salute, l'ambiente e la gestione dei rischi.



Per quanto riguarda le attrezzature chirurgiche delle quali alcune associazioni franco-ucraine hanno segnalato la mancanza, la Métropole Nice Côte d’Azur si attiverà con il Centro Universitario Ospedaliero e le cliniche private per recuperarle e garantire il loro trasporto.



Accoglienza dei rifugiati

Inoltre, la Métropole è stata sollecitata dalle associazioni franco-ucraine ad accompagnare le famiglie ucraine che verrebbero a rifugiarsi sul territorio metropolitano.

A tal fine e per accoglierli nelle migliori condizioni possibili, la Métropole dà le seguenti indicazioni:



Chiunque desideri mettere a disposizione un alloggio per queste famiglie è invitato a far conoscere alla Métropole la propria disponibilità.)

La Casa per l'accoglienza delle vittime istituirà uno sportello unico per sostenere tutte le procedure amministrative o legali, ma anche per soddisfare le esigenze della vita quotidiana.