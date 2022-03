Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. I sentieri dell’Estérel (Foto)

Lunga sgroppata in bicicletta di Danilo Radaelli che ci conduce, questa volta, a Mandelieu la Napoule e all’interno del Parco Dipartimentale dell’Estérel.

Sono i sentieri e i tanti passaggi in mezzo alla natura che ci raccontano la vita di un territorio caratterizzato dalla bellezza delle rocce rosse dell’Estérel.

Rocce rosse fiammeggianti di origine vulcanica che si tuffano nel blu intenso del mare, colline ondulate ricoperte da una macchia rada, la maestosità, la bellezza e la calma di questo sito impressionano.

Un'area naturale di interesse ecologico, faunistico e floristico ospita quasi 34 specie animali, sono presenti popolazioni di cervi, pipistrelli come il Cestoni Molosso e uccelli come la cannaiola mediterranea. È inoltre possibile imbattersi in rapaci: il biancone, il falco pellegrino e il gufo reale.

Le formazioni boscose sono in gran parte rappresentate dalla macchia di pini marittimi. Un bosco di querce da sughero, che hanno resistito a vari incendi, si estende dalla fresca vallata di Maure Vieille a sud del Mont Saint Martin, dove si nota la presenza sia di lecci e di pini marittimi.

La macchia mediterranea è caratterizzata da diversi ambienti con l’alta macchia composta principalmente da erica arborea, ginestra corbezzolo e i cespugli, in basso, ricchi di lavanda.

In alcune valli boscose crescono specie esotiche (mimose ed eucalipti) oltre a tante specie autoctone.