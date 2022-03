Il Consiglio nazionale di Monaco sostiene la causa dell'Ucraina

“Il Consiglio nazionale di Monaco in solidarietà con il popolo ucraino. I membri eletti del Consiglio nazionale si uniscono al messaggio del Principe che "condanna fermamente l'invasione dell'Ucraina" ed esprimono il loro pieno sostegno al popolo ucraino. Profondamente attaccati ai valori della sovranità di ciascuno Stato, della democrazia e della libertà, i rappresentanti eletti fanno eco alla sconvolta comunità monegasca e assicurano al popolo ucraino il proprio sostegno e compassione nelle terribili prove che stanno attraversando. Esprimono il desiderio di un rapido ritorno alla pace. Per venire in aiuto concreto degli ucraini in un gesto di solidarietà, i rappresentanti eletti sostengono l'iniziativa della Caritas Monaco, trasmessa tra gli altri dalla Diocesi di Monaco e da quella della Croce Rossa Monegasca che ha appena annunciato a sua volta di partecipare finanziariamente nel sostenere le vittime di questo conflitto. Maggiori informazioni su www.croix-rouge.mc/faire-un-don Simbolicamente l'edificio del Consiglio nazionale assume i colori della bandiera ucraina. »