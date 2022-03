Colombe e uova della Pasticceria Dolciaria B.B. di Arma di Taggia per una Pasqua speciale

La Pasqua è da sempre la festa che celebra il cioccolato, con le sue uova e la squisita colomba, il dolce pasquale per eccellenza che non può mai mancare sulle tavole degli italiani. Quest'anno sarà una ricorrenza speciale perché coinciderà con la fine dell'emergenza sanitaria e sarà un'occasione unica per riunirsi intorno alla tavola con le persone che amiamo di più. Anche quest'anno il laboratorio della pasticceria Dolciaria B.B. Di Arma di Taggia, si sta adoperando nei preparativi di colombe e uova pasquali per offrire alla propria clientela i migliori dolci della tradizione per una Pasqua indimenticabile. La colomba artigianale viene proposta sia in versione tradizionale con mandorle e canditi o con pepite al cioccolato, che farcita al pistacchio, cioccolato e nocciola nei formati classici da 1 kg, 750 grammi e 500 grammi.

“Invece per le uova pasquali – ci ha spiegato il titolare Roberto Fiumara – la produzione è recente, infatti, è solo il secondo anno che proponiamo questo dolce. Tutto è partito dal nostro sostegno alla Sezione ligure dell'Associazione Lega Italiana Fibrosi Cistica per cui abbiamo realizzato diverse uova da proporre per promuoverne la ricerca. Anche per la campagna di Pasqua del 2022 saremo vicini all'Associazione e potrete prenotare le uova direttamente a loro. Le nostre uova al cioccolato sono artigianali e vengono proposte in un unico formato”.

Ricordiamo che la Dolciaria B.B. si dedica principalmente alla produzione con vendita all'ingrosso di pasticceria secca e paste bar, con un piccolo spaccio aziendale dove effettua vendita anche ai privati. L'azienda è in grado di accontentare tutte le esigenze dei suoi clienti.

Se siete una pasticceria, una panetteria, un bar, un ristorante o un hotel e desiderate un prodotto di qualità da offrire ai vostri clienti, non esitate a contattare direttamente il laboratorio al 0184 43771 oppure il 334 14 13 234 (anche whatsapp).

La pasticceria Dolciaria B.B. si trova in Regione Prati e Pescine, 15 a Arma di Taggia.

Per ulteriori informazioni potete visitare il Sito, la pagina Facebook, oppure visitare il profilo Instagram.