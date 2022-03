Nizza festeggia la presidenza francese dell’Unione Europea

La Francia ha assunto la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, incarico che coprirà il primo semestre del 2022.



Per sostenere la presidenza francese, la città di Nizza ha predisposto un vasto programma di iniziative che copriranno tutto l’arco dei sei mesi.

Un programma che prevede oltre 60 eventi, destinato a tutti i cittadini, dai più grandi ai più piccoli: per 6 mesi, dibattiti, concerti, concorsi, eventi culturali e sportivi e divertimento si susseguiranno per informare e discutere pressoché quotidianamente sul ruolo dell'Unione Europea, lottare contro l'euroscetticismo e promuovere la cittadinanza europea attiva.



Questo il programma del mese di marzo 2022



3 marzo 2022



Lancio del ciclo «L’Europe à table!» (Italie) - Association MIR - 3 rue Pierre Seguran



5 marzo 2022



Performance e mostre di artisti di strada sul tema «l’Enlèvement d’Europe» fino a Square Leclerc sulla Promenade du Paillon

Relais sportif Européen destinato agli studenti sul sito di Vauban. Stade Vauban - 18 Rue Maréchal Vauban



8 marzo 2022



Conferenza Ministeriale sulle abitazioni - Palais des Congrès Nice Acropolis - 1 Esplanade John Fitzgerald Kennedy

Giornata Europea sui diritti delle donne, conferenza e dibattito. Ore 17 Centre Universitaire Méditerranéen – 65 Promenade des Anglais



10 marzo 2022



La salute dell’ambiente, il rumore



18 marzo 2022

Esposizione e conferenza sulle foreste d’Europa - Maison de l’Environnement - 31 Av. de Castellane



19 marzo 2022

«Repair café Européen» nell’ambito della giornata europea del riciclaggio - Maison de l’Environnement - 31 Av. de Castellane



24 marzo 2022

Assemblea cittadina sulle questioni transfrontaliere per l’avvenire dell’Europa





« Questions pour un champion européen ! » - Casino Ruhl - 1 Promenade des Anglais



25 marzo 2022

