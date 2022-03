Transgender in India, una mostra al Museo delle Arti Asiatiche di Nizza (Foto)

Nell'ambito di “Photographes en Asie”, il Museo delle Arti Asiatiche di Nizza propone la mostra “ Laxmi ”.

Dedicata al 3° genere in India, la mostra della fotografa indiana Anita Khemka si può visitare fino a lunedì 30 maggio 2022.

La storia inizia nel 2003 con un incontro tra Laxmi e la fotografa indiana Anita Khemka. Poco dopo, l'artista ha partecipato con il regista tedesco Thomas Wartmann alla produzione del documentario “Des saris et des hommes”. Dedicato al terzo genere in India, il film svela il dietro le quinte di una comunità transgender millenaria strutturata da miti e rituali: gli hijra. Tra i protagonisti c'è Laxmi. Nacque così un lungo rapporto che diede vita ad una serie fotografica, tuttora in corso.





Laxmi Narayan

Primo figlio di una famiglia di bramini indù, Laxmi Narayan Tripathi non si sentiva né uomo né donna. Questo gli é valso il rifiuto della società. Laxmi si unì quindi alla comunità hijra con cui poteva identificarsi ottenendone il sostegno.

Sfidando le norme di questa comunità, ora vive circondata dalla sua famiglia, recita nei film ed è stata ordinata capo di Kinnar Akhada, una congregazione religiosa indù transgender.