Week end a Vence con la nuova edizione del Salone Eco-habitat

La Città di Vence organizza la nuova edizione del Salone Eco-habitat il 19 e 20 marzo. Questo salone ha per scopo informare, spiegare e dare ad ogni cittadino i mezzi per agire concretamente ed efficacemente per la protezione dell'ambiente naturale, oggi colpito dalle emissioni di gas ad effetto serra.



La manifestazione si arricchisce di anno in anno per proporre innovazioni scoperte su un altro modo di vivere il quotidiano.

L'edizione 2022 presenta:



••• La presenza di Arthur Keller che parlerà dei cambiamenti climatici.



••• Oltre 5 percorsi tematici intorno alla biodiversità, l'éco-costruzione, l'economia delle risorse, la pianificazione sana, la vita in collettività :



* Animazioni: Creazione di pittura naturale, creazione di mini-muro terre/paglia, formazione muri in pietra secca...



* Espositori: Piante mediterranee, recupero di acqua pluviale, artigiani del restauro, casa bosco, caldaia, solare, isolamento, compostaggio, bici ed automobile elettrica...



Info su www.vence.fr