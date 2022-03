Imparare a giocare a pétanque, a Saint Paul de Vence si può...anche baciare Fanny! (Foto)

Place De Gaulle, a Saint Paul de Vence é comunemente chiamata "Place du jeu de boules": è la "porta di accesso" del villaggio, il suo centro nevralgico ed è il luogo di ritrovo per giocatori di pétanque di Saint-Paul de Vence.

È il luogo preferito dai residenti di Saint-Paul che amano incontrarsi lì a qualsiasi ora del giorno all'ombra dei grandi platani lasciandosi regalandosi un sorso di pastis tra una boccia e l’altra.

I giocatori di bocce del villaggio assicurano uno spettacolo che è un richiamo per i turisti che affollano il villaggio, molti tornei di bocce vengono organizzati in Place Charles de Gaulle: una grossa opportunità per gli abitanti del villaggio per ritrovarsi, ma anche un “valore aggiunto” per chi giunge a Saint Paul come turista.

Fondato subito dopo la guerra, il Cercle d'Union Saint-Pauloise riunisce diverse decine di membri, giocatori di bocce di tutte le generazioni.

Alcuni nel villaggio non hanno dimenticato che le celebrità hanno sempre partecipato a giochi di bocce e tornei in piazza. Tra i più assidui, Roland Magdane, Lino Ventura, Georges Géret e Yves Montand. Quest'ultimo ha anche sponsorizzato la gara di bocce per i bambini del villaggio.

Per quanto riguarda lo scultore César, ha creato una "Fanny" appositamente per il Café de la Place: due natiche grassocce che il giocatore che perde una partita senza segnare un solo punto deve baciare.

Place De Gaulle è leggendaria per i giocatori di bocce, proprio come la Place des Lices a Saint-Tropez.

Place de Gaulle è così famosa nel mondo che due lettere indirizzate al sindaco di Saint-Paul de Vence sono arrivate a destinazione nonostante l'inesattezza dell'indirizzo sulla busta: la prima indirizzata a "Monsieur le Maire de Saint-Paulles-boules , Francia”, l'altro “All'attenzione del Sindaco, Saint-Boules-des-Frances”.





Ora per chi vuole imparare a giocare a pétanque si presenta un’opportunità: sotto i platani della piazza di sabbia dura più famosa del mondo, l'Ufficio del Turismo offre un'introduzione al famoso gioco delle bocce provenzali.

Il corso ha la durata di un’ora, costa 7 euro (gratuito per i bambini i sotto i 12 anni) con insegnante che si esprime in francese, inglese e tedesco. La prenotazione va fatta allo 04 93 32 86 95.

È pure possibile organizzare, sul mitico terreno calcato da grandi star, un torneo di bocce: l'Ufficio del Turismo assicura il noleggio delle bocce al prezzo di € 4 a persona (attrezzatura + dépliant "Le regole della pétanque" compresi).