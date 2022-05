Le fiere rappresentano un’ottima possibilità di promozione aziendale ma il successo dell’evento dipende dalla sua organizzazione

Le aziende continuano a vedere un enorme potenziale negli eventi fieristici, tuttavia è necessario prestare attenzione ad alcuni aspetti fondamentali

La comunicazione offline sta permettendo alle aziende di raggiungere anche le fasce di popolazione che non sono presenti sul web, stabilendo un contatto col consumatore: un’occasione concreta viene offerta durante le fiere di settore, che rappresentano eventi utili a rafforzare i legami con clienti e fornitori. Tuttavia, per garantire il successo della propria presenza in stand, è necessario programmare tutti gli aspetti della sua organizzazione.

Essere presenti in fiera infatti non basta: esistono alcuni aspetti fondamentali ai quali è necessario prestare attenzione. Alcuni brand decidono di puntare sulla bellezza del proprio stand o di regalare dei gadget personalizzati per le aziende fornitrici e i clienti affezionati. Ma quali sono gli aspetti che possono determinare il successo della propria partecipazione a una fiera? In questo articolo vedremo perché la programmazione dell’evento è decisiva e a cosa è necessario prestare attenzione durante tutte le fasi che lo compongono.

Strategie di comunicazione: le fiere aiutano le aziende a stabilire un contatto con il cliente ma ciò non basta per garantire il successo dell’evento

La transizione verso il canale digitale ha fatto inizialmente pensare che la comunicazione tradizionale sarebbe stata progressivamente abbandonata in favore di quella online. In realtà, però, sembrerebbe che le aziende non siano destinate a separarsi definitivamente dai metodi di promozione “vecchio stile”. Infatti, nonostante il mondo in cui viviamo si stia progressivamente spostando nella dimensione web, in realtà questo genere di comunicazione non è però priva di difetti.

Basti pensare che, solo in Italia, sono 204 i comuni bianchi, ovvero che non possono essere raggiunti dalla connessione Internet e, secondo i dati condivisi dall’AGI, sarebbero oltre 4 milioni gli italiani che non sono presenti online.

Questi sono soltanto alcuni dei motivi che hanno spinto le aziende a non abbandonare le campagne di promozione tradizionali, che vengono piuttosto integrate in una strategia che includa sia i canali offline che quelli digitali. A questo proposito, gli eventi come quelli del settore fieristico continuano a mantenere un’importanza fondamentale nella programmazione di marketing. Si tratta, infatti, di un’occasione per l’azienda di incontrare i clienti più affezionati oltre che per farsi conoscere da chi invece incontra il brand per la prima volta.

Tuttavia, essere presenti a una fiera non è sufficiente per stringere nuovi legami e rafforzare quelli già esistenti: si tratta di un evento che ha bisogno di tempo per essere pianificato efficacemente. A tal proposito è fondamentale conoscere le tecniche del marketing fieristico, in maniera tale da garantire che il tempo e il denaro investiti possano dare i risultati sperati: stiamo parlando di strategie che mirano a organizzare la propria presenza in stand per promuovere in maniera soddisfacente il proprio brand, raggiungendo gli obiettivi di mercato programmati.

La fiera come occasione di promozione aziendale: ecco a cosa prestare attenzione per raggiungere efficacemente il cliente

Un elemento che spesso si sottovaluta quando si decide di partecipare ad un evento fieristico è quello relativo alla sua organizzazione: non è possibile ottenere dei risultati se prima non si programma come raggiungerli. A questo proposito, è necessario curare gli aspetti relativi alla propria presenza durante i mesi che precedono l’evento, per poi analizzare i risultati ottenuti in un momento successivo. Avere uno stand accattivante e delle brochure ben fatte infatti non basta: è necessario studiare un programma preciso che si rivolga alla categoria di clienti alla quale abbiamo deciso di rivolgerci.

Il primo passo sarà quello della scelta della fiera a cui partecipare: non importa essere presenti a tutti gli eventi, ma soltanto a quelli che riguardano il proprio settore. Se un consumatore sceglie di partecipare a un evento agroalimentare, ad esempio, si aspetterà di trovare degli stand che promuovono aziende di quel settore e sarà probabilmente interessato all’acquisto dei loro prodotti. Proporre, ad esempio, prodotti per la casa potrebbe rivelarsi in questo caso uno spreco di tempo e denaro.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è quello dello stand. Sarebbe meglio assicurarsi una buona posizione, ad esempio in prossimità dell’ingresso al padiglione, in maniera tale da poter intercettare il maggior numero di clienti possibile. Inoltre, lo stand espositivo deve essere sufficientemente grande da accogliere i clienti e magari permettere l’organizzazione di un evento connesso alla promozione aziendale, come ad esempio un workshop.

Curare la comunicazione è poi un altro aspetto fondamentale. Nella fase precedente alla fiera, l’azienda dovrebbe occuparsi di creare una certa aspettativa su ciò che verrà presentato all’evento, magari attraverso il proprio sito web o delle anticipazioni tramite la newsletter. Quando invece la manifestazione è in corso, ci si dovrebbe concentrare sulla promozione dei prodotti e servizi offerti, informando inoltre i visitatori sulle attività programmate. Una volta conclusa la fiera sarà invece fondamentale non dimenticarsi di mantenere i contatti con i clienti acquisiti, magari inviando una e-mail per ringraziare coloro che hanno partecipato all’evento.

Marketing fieristico: la chiave del successo di un evento sta nella sua programmazione

Le fiere rappresentano quindi un momento fondamentale per le aziende: si tratta di un’occasione per incontrare clienti e fornitori e per farsi conoscere anche tra coloro che ancora non erano entrati in contatto con il brand. Si tratta di un’utile occasione di comunicazione di marketing che però è importante programmare nel dettaglio per non lasciare nulla al caso.

Sarebbe quindi opportuno che l’azienda si occupasse con sufficiente anticipo di curare, ad esempio, l’organizzazione di workshop o di commissionare la produzione di gadget personalizzati da regalare ai clienti.

È poi importante monitorare l’andamento dell’evento per essere poi in grado di analizzare i dati una volta che la manifestazione si è conclusa. Insomma, essere presenti ad una fiera non è sufficiente a garantirne il successo: è fondamentale prestare attenzione a tutte le fasi che la compongono.