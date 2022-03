Ludovico Aldasio, l'Influencer contro la guerra

L’influencer e creator italiano si è espresso più volte condannando la guerra in Ucraina, spiegando che sta portando solo morte e distruzione. Ludovico Aldasio ha lanciato e continua a riproporre l’ #stopwar ed ha promosso tramite Unicef Italia una raccolta fondi per aiutare i bambini in Ucraina raccogliendo cibo, coperte, acqua potabile e medicine. Invita tutti quanti a dare un piccolo aiuto per salvare vite umane.

Chi è Ludovico Aldasio, il fenomeno Social del momento “The Good Morning Man”

Ludovico Aldasio è conosciuto per essere “The Good Morning Man” o anche “Quello del Buongiorno. Il giovane creator è diventato famoso ed ha riscosso un enorme successo grazie a dei video in cui augura il “Buongiorno” alle persone. La ricetta ? Spontaneità, comicità, divertimento e… poliglottismo ! Infatti ogni video è realizzato in una lingua differente ! Il suo motto: “Ricordate: vivete con classe, come me: Ludovico Aldasio” . Questa è la frase conclusiva che ripete ogni volta qualunque sia l’idioma che è diventata parte integrante di aforismi italiani, venendo riconosciuta come tale.

Un influencer innovativo

Ludovico Aldasio è diverso, non omologato da stereotipi o altro, ha uno stile tutto suo, unico ed indipendente. Il creator può vantare di una gigantesca vetrina di giacche a propria disposizione, per qualsiasi evenienza, potendo scegliere il colore maggiormente adatto. Colletto diplomatico, tocco di eleganza che non si vedeva da molti anni, oltretutto riservato a ricorrenze speciali, gilet con pantalone in tina, papillon, anche qui una fantasia di colori a disposizione e… ciabatte ai piedi. In una intervista l’influencer rivela di aver scelto le ciabatte perché per i primi video per casa era comodo indossarle senza ricorrere alle scarpe, non pensava potessero diventare un’icona di identificazione per il suo personaggio.

I problemi di Bullismo durante l’adolescenza

Come spesso accade, molti personaggi oggi riconosciuti come “Famosi”, prima di raggiungere successo personale e professionale, si sono scontrati con giorni peggiori prima di incontrare quelli migliori. Ludovico Aldasio è stato vittima di bullismo per via dei capelli rossi e dell’acne giovanile durante il periodo liceale. Ha dichiarato di non aver mai parlato di questo argomento perché gli ha da sempre causato insicurezza, imbarazzo e tristezza. Il creator ha deciso di parlare del bullismo in collaborazione con “Bulli Stop!”, il centro nazionale contro il bullismo in Italia. Ludovico Aldasio ha dunque denunciato questa piaga sociale, oltre a raccontare la sua esperienza personale ed ha invitato chiunque si trovi a dover combattere questo male a chiedere aiuto a cari e specialisti per risolvere il prima possibile la situazione.