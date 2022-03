Sanremo: 'A Tavola tra Cultura e Storia', martedì 22 marzo a Villa Nobel l'appuntamento annuale del nostro gruppo editoriale

Il 22 marzo prossimo, nella splendida cornice di Villa Nobel a Sanremo, si svolgerà la 18a edizione di 'A Tavola tra Cultura e Storia', organizzata dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza e dal gruppo editoriale Morenews. L’appuntamento annuale, dedicato alla figura di Claudia Ferraresi, avrà come ospiti:

Barbara Ronchi della Rocca, giornalista e esperta di galateo, che svolgerà una relazione omaggio a Pellegrino Artusi, conosciuto in tutto il mondo come “padre della cucina italiana” e primo codificatore della cucina regionale con il suo “La Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”.

Bruno Gambarotta, scrittore, giornalista e conduttore televisivo italiano che parlerà del tema: “Il futuro della ristorazione? La cucina della nonna! Il ristorante? un grande palcoscenico!"

Giovanni Berrino, Assessore al Lavoro, Trasporti e Turismo Regione Liguria, che consegnerà i riconoscimenti “Custodi del Territorio 2022” dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Come tradizione, durante la manifestazione verrà presentata la Guida 2022 dei Ristoranti della Tavolozza.

Programma

- Ore 16.00 visita guidata di Villa Nobel

- Ore 17.00 introduzione a cura di Claudio Porchia, presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza.

- “Artusi: il padre della cucina italiana” a cura di Barbara Ronchi della Rocca

- “Il futuro della ristorazione? La cucina della nonna! Il ristorante? un grande palcoscenico!" a cura di Bruno Gambarotta

- Presentazione Guida 2022 dei Ristoranti della Tavolozza

- Consegna riconoscimenti “Custodi del Territorio”

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere con possibilità di prenotare via mail segreteria@ristorantidellatavolozza.it. Per la visita a Villa Nobel è necessario prenotarsi entro domenica 20 marzo tramite mail indirizzata a segreteria@ristorantidellatavolozza.it. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid vigenti.