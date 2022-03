Ligue 1: Nizza – Paris Saint Germain, i rossoneri ci credono!

Saranno Nizza e Nantes a disputare, il prossimo 8 maggio, al Parco dei Principi di Parigi, la finalissima di Coupe de France.

Questo il responso delle due semifinali che hanno visto i rossoneri prevalere sul Versailles e il Monaco venire eliminato, ai calci di rigore, dal Nantes.

La classifica generale, dopo la ventiseiesima giornata , vede il Paris Saint Germain saldamente al comando, seguito con ben 15 punti di distacco dal Marsiglia che precede di un solo punto il Nizza. A distanza di altri due punti le prime inseguitrici sono il Rennes e lo Strasburgo.

Ancora più complessa la situazione in coda con 4 squadre appaiate all’ultimo posto (Bordeaux, Saint Etienne, Metz e Troyes) e, con 2 punti di vantaggio, il Lorient. Con una situazione così fluida nemmeno il Clermont può dirsi tranquillo.

Bagarre anche per il titolo di capo cannoniere . La classifica è sempre guidata da Ben Yedder del Monaco con 15 reti, ma é inseguito, ad una sola lunghezza, da Mbappe del Paris Saint Germain. Un gradino più sotto, a quota 13 reti, due giocatori del Rennes, Terrier e Laborde.

Il torneo di Ligue 1 torna domani, venerdì 4 marzo , con l’anticipo della ventisettesima giornata , che prevede l’incontro tra il Lorient e il Lione. Un incontro tra una squadra alla disperata ricerca di punti per non piombare nel baratro della retrocessione ed una che cerca egualmente i punti necessari per agguantare un posto in Europa.

Sabato 5 marzo , al di là di Lens – Brest, l’attenzione sarà tutta su Nizza dove scenderà in campo la squadra leader, il Paris Saint Germain.

Domenica 6 marzo altro incontro di cartello, la sera, quando si troveranno di fronte Monaco e Marsiglia.

Il Montpellier, altra formazione del Mediterraneo, scenderà sul campo del Nantes.

Il calendario riserva due incontri che sono veri e propri spareggi per la salvezza: Saint Etienne – Metz e Bordeaux – Troyes.

Completano il tabellino tre gare che vedono impegnate formazioni alla ricerca dei primi posti in classifica: Reims -Strasburgo, Rennes – Angers e Lille – Clermont.

Subito dopo torneranno le Coppe Europee con alcune squadre francesi impegnate.

Champions League – ottavi di finale, ritorno

Real Madrid - Paris Saint Germain (all’andata vinsero i francesi per 1 a 0).

La gara Lille – Chelsea si disputerà la settimana successiva.

Europa League – ottavi di finale, andata

Porto – Lione ;

; Braga – Monaco.

Conference League – ottavi di finale, andata

Leicester – Rennes ;

; Marsiglia – Basilea.