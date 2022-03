E dargli una bella lavata?

Quando, ad inizio anno 2017, apparve un grosso telo a copertura di uno stabile, lungo la Promenade des Anglais, all’altezza di Boulevard Gambetta, in molti pensarono:” Era ora!”.

Telo nel 2017



Un grosso centro commerciale, da tempo inutilizzato, ormai fatiscente non costituisce uno spettacolo molto bello, soprattutto in un’area centrale della città che proprio in quei giorni si stava rifacendo il look.

Telo nel 2018



Così il grande telo bianco con una bella immagine di una Promenade des Anglais d’inizio ‘900 è stato da molti accolto con entusiasmo, confidando nella pronta apertura di una nuova galleria commerciale o di qualche locale alla moda.



Poi il tempo è passato, migliaia di auto ogni giorno hanno percorso la Promenade, i cantieri per rifare la passeggiata hanno concluso i lavori, dopo l’inverno è giunta la primavera e poi l’estate, poi il Covid...

Telo nel 2021



E il grande telo bianco e nero si ritrova…tutto nero .



Colpa dello smog, della polvere, dallo scarico di migliaia e migliaia di veicoli, del passaggio di migliaia di aerei.



Ed ora in molti si chiedono se, oltre a iniziare i lavori di ristrutturazione, non sarebbe almeno il caso di…lavare il telo.

Telo nel 2022



In fondo all’articolo come era nel mese di febbraio 2017 …poi nel 2018...poi nel 2021 e infine nel 2022: forse è proprio il caso di passare un attimo in lavanderia!