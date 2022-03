Conferenze, proiezioni e incontri: il ricco marzo dell’Artistique a Nizza

Dalla sua riapertura nel dicembre 2019, l' Artistique è stato un luogo unico e multidisciplinare con spazi espositivi permanenti di opere d'arte della Collezione Donazione Ferrero e del Centro per le Arti e la Cultura, che sono ora l'ambientazione di un programma rivolto a un pubblico alla ricerca della conoscenza e della cultura.





Questi gli appuntamenti di marzo .



Convegni – incontri – appuntamenti

Sabato 5 marzo 2022 ore 16

Parole d’artiste - Joseph Dadoune au Louvre. La machine a inventer l’histoire

Attraverso un cortometraggio di dieci minuti, Joseph Dadoune racconta una delle sue opere realizzate nell'ambito del programma di arte contemporanea al Museo del Louvre di Parigi. Progettato appositamente per l'auditorium del Museo del Louvre, il cortometraggio si rifà al film Sion con l'attrice Ronit Elkabetz. Girato nei Dipartimenti di antichità orientali delle università e nelle pinacoteche francesi e italiane, traccia a suo modo dal 2006 una riflessione sulla storia e sulle identità che alimenterà molte opere di altri artisti contemporanei e sarà al centro delle grandi questioni del nostro tempo.

Joseph Dadoune è nato a Nizza nel 1975, il suo lavoro è alla confluenza di video, fotografia, performance, disegno, architettura e sociale. Nel 2017 è stato nominato Chevalier des Arts et des Lettres. Nel luglio dello stesso anno, molte sue opere sono entrate nelle collezioni del Museo Nazionale d'Arte Moderna, Centre Pompidou.



Lunedì 7 marzo 2022 ore 12,15

Concert de musique de chambre, Verdi, Scarlatti

Giuseppe Verdi, Arie da camera

Domenico Scarlatti, Sonates pour piano

A cura di Cristina Greco, Mezzo-soprano e Roberto Galfione, piano



Martedì 8 marzo 2022

Journée des Droits des Femmes

Dalle 8,45 alle 10,45 : regards croisés des politiques européennes aux politiques locales et leur application pratique ;

Dalle 11 alle 12,45 : conférence: «Les grandes oubliées de l’art»

Ore 14,30 - Forum débat. Invitées d’honneur : Françoise LABORDE & Louise EKLAND, deux journalistes de talent, de télévision et de radio.



Sabato 12 marzo 2022 ore 16

Les rencontres de l’artistique : Guernica de Picasso. Œuvre engagee et peinture d’histoire?

A cura di Iveta Slavkova, professeure Université américaine de Paris, spécialiste des avant-gardes.



Giovedì 17 marzo 2022 ore 14,30

Une heure avec… Daniel Benoin, Directeur du Théâtre Anthéa et metteur en scène



Venerdì 18 marzo 2022 ore 20 e Sabato 19 marzo 2022 ore 16

Pièce de théâtre. Dernier chagrin



Martedì 22 Marzo 2022 ore 18

Conférence face à face : Phaeton

Con Jérôme Correas, direction musicale, Eric Oberdorff, mise en scène

Animateur André Peyrègne

Con Cristina Greco, Mezzo-soprano et Roberto Galfione, piano



Sabato 26 Marzo 2022 ore 16

Les rencontres de l’artistique : Le marché de l’art et les mutations liées à la crise

A cura di Loïc Bénétière, directeur de la galerie internationale d’art contemporain Ceysson & Bénétière, commissaire d’expositions.



Mostre

Esposizione permanente





Collection Donation Ferrero



L’Artistique si trova in Boulevard Dubouchage 27 a Nizza, non distante da Nicétoile.