Un’immersione nel paleolitico nel centro di Nizza: la Grotta di Lazaret (Foto e Video)

Classificata come monumento storico dal 1963, la grotta del Lazaret offre dei tour che consentono di immergersi nelle suggestioni del 3D.

Una visita al sito, che si trova a Nizza consente di vivere un'esperienza nel cuore della grotta ai piedi del Mont Boron.

La proiezione permette di immergersi nella preistoria e scoprire le origini e l’evoluzione del sito preistorico che risale al Paleolitico.

Si partecipa, così, alla vita quotidiana degli uomini preistorici percorrendo un tour immersivo su una passerella che rivela i più grandi segreti della grotta, dalla sua storia geologica agli scavi contemporanei.

La Grotta du Lazaret, posta ai piedi del Mont Boron, ripercorre 70 mila anni di storia dell’evoluzione umana a Nizza. Un sito da visitare per immergersi nell'era preistorica.

Qualche informazione sulla grotta .

La Grotta du Lazaret di Nizza accoglie i visitatori che desiderano scoprire la storia antica dell'umanità. Al suo interno si trovano vestigia preistoriche che consentono di ripercorrere l'evoluzione dell’uomo che lì ha vissuto dal 190 mila al 120 mila a. C.

Per oltre un secolo, gli scavi hanno portato alla luce centinaia di migliaia di oggetti tra cui ossa umane, ma anche resti di animali, quali pantere e cervi che presentano tracce di tagli e testimoniano l'intervento dell’uomo. In totale, sono stati identificati 29 livelli archeologici distinti.

Si tratta di una visita eccezionale, una sorta di invito a viaggiare nel tempo. Una volta entrati, ai visitatori piace immaginare come vivevano i loro antenati in quell’epoca. Per immergersi ulteriormente in quel mondo è stata allestita una sala espositiva adiacente alla grotta, dedicata alle professioni che ruotano attorno all’archeologia.

La Grotte du Lazaret si trova in Boulevard Franck Pilatte 33 bis a Nizza.