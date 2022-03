Da oggi é Foire de Nice

Oggi, dopo due anni di interruzione, aprono i battenti della Foire de Nice : fino al 14 marzo 2022 il Palais des Expositions si trasforma in un’ampia vetrina ed in un punto d’incontro tra il territorio e le sue eccellenze: un altro positivo segnale di ripresa dopo il tunnel drammatico della pandemia.





Quest'anno, la Fiera vuole essere divertente e gioiosa, adatta alle famiglie, per riaffermarsi come il maggiore evento del Sud est francese con i suoi 400 espositori.

Alain Defils, amministratore delegato di Nicexpo, anticipa quelli che sono i temi dell’esposizione targata 2022: “La Fiera di Nizza 2022 che torna oggi é attesa non solo dai visitatori della regione, ma anche da aziende ed espositori locali e provenienti da tutta la Francia e dall'estero.

Per accontentare i giovani, i fan del vintage e i meno giovani, per riportarli indietro di qualche decennio, sarà proposta una mostra sul tema degli anni '60: pezzi eccezionali, oggetti di uso quotidiano, documenti insoliti, mostre fotografiche.

Vengono riproposte musica, vita politica, vita quotidiana, invenzioni, televisione, radio, cinema, sport, hobby, design, moda, letteratura, giochi, arti, casalinghi, senza dimenticare una retrospettiva anni '60 del fotografo Charles Bébert”.





Sono quattro gli spazi sui quali si svilupperà la Fiera di Nizza:





Bâtir, l’espace Maison de la Foire de Nice (Acropolis e Palais des Expositions);

Plein Air, l’espace Extérieur de la Maison (Esplanade de Lattre de Tassigny);

Parvis Auto, l’espace Automobiles (esplanade accueil du Palais des Expositions);

Bien Vivre, l’espace Vie quotidienne (Palais des expositions).



Note pratiche

Data: da sabato 5 a lunedì 14 marzo 2022

Luogo: Palais des expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, Palais Acropolis

Orario: dalle 10 alle 19 (18 lunedì 14 marzo)

Tariffa Intera: 6 euro

Tariffa Ridotta: 5 euro (handicap e studenti)



Ingressi gratuiti

Martedì 8 marzo: Journée des Séniors + de 60 ans

Mercoledì 9 marzo: Journée de la Femme

Giovedì 10 marzo: Journée des Séniors + de 60 ans

Inoltre dal 7 all’11 marzo, dalle 17 alle 19, entrata gratuita per tutti.