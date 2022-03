L’aeroporto Nice Côte d'Azur verso il ritorno alla situazione pre pandemia

Un mese prima dell'avvio della stagione estiva, l’aeroporto Nice Côte d'Azur annuncia una serie di novità destinate a riportare verso la normalità il secondo scalo francese.



La rete di collegamenti risulta notevolmente ampliata: la stagione estiva, che partirà domenica 27 marzo, è destinata a segnare il ritorno ad un numero di destinazioni che si avvicina molto al periodo pre-pandemia, con un centinaio di destinazioni, di cui 8 a lungo raggio.



Simbolo della ripresa è la riapertura del Terminal 1 che avverrà proprio domenica 27 marzo, così da assicurare buone condizioni di comfort e sicurezza sanitaria ai passeggeri.



Almeno 106 località saranno collegate direttamente al territorio della Costa Azzurra tra queste 18 sono in Francia e 89 internazionali.



Nel dettaglio, 52 compagnie serviranno 41 Paesi: 31 in Europa, 3 nel Maghreb, 2 in Nord America e 5 in Medio Oriente o nel Golfo.

Nell'estate 2019, prima della pandemia, l'aeroporto di Nice Côte d'Azur assicurava i collegamenti con 121 destinazioni in 44 Paesi.

Sarà l’anno del ritorno dei voli a lungo raggio e il Nord America non è mai stato servito meglio.



Air Canada e Air Transat collegheranno Nizza all'hub di Montreal, Delta Airlines offrirà un volo giornaliero per New York JFK, mentre La Compagnie e United Airlines collegheranno, ogni giorno, Nizza a Newark.

Inoltre, Gulf Air opererà per la prima volta a Nizza e aprirà la rotta per il Bahrain, Kuwait Airways volerà in Kuwait, con scalo a Roma Fiumicino ed Emirates volerà verso il Dubai.



Un altro forte indicatore della ripresa e della dell'attrazione del territorio della Costa Azzurra è data da una ventina di novità:

5 compagnie opereranno per la prima volta a Nizza: Condor, per Düsseldorf e Francoforte, Icelandair, per Reykjavik, Fly One, per Chisinau, e United Airlines, che aggiunge un terzo lungo raggio a New York e Gulf Air.

7 nuove destinazioni: Bahrain, Heraklion, Cluj, Reykjavik, Southampton, Tirana e Valencia.

Le altre novità corrispondono a potenziamenti delle linee esistenti.

Nonostante le restrizioni legate alla situazione geopolitica, il programma estivo dell'aeroporto Nice Côte d'Azur segna un nuovo passo verso un ritorno alla normalità, necessario e importante per consentire al territorio del Sud Est francese di tornare alla piena attività economica e culturale.