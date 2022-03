Nizza Capitale Europea della Cultura 2028, il Consiglio Municipale formalizza la candidatura (Foto)

Il Consiglio Municipale di Nizza ha compiuto il decisivo passo per formalizzare la candidatura della città a Capitale europea della cultura 2028.

Era stato Christian Estrosi ad annunciare, lo scorso maggio, la candidatura di Nizza a Capitale Europea della Cultura, un tassello del processo di rivitalizzazione del settore culturale in corso da diversi anni.

Kaunas (Lituania) Capitale Europea della Cultura 2022

La Cultura, infatti, è inserita nel programma amministrativo della tornata amministrativa e costituisce un vero e proprio progetto di società e di sviluppo del territorio. La recente classificazione di Nizza come patrimonio mondiale dell'UNESCO costituisce una risorsa innegabile per proporre la candidatura.

Il percorso avviato dal Consiglio Municipale è ben più di una semplice aggregazione di progetti di investimento, ma consente di strutturare una specifica tabella di marcia per i prossimi anni.

Nei prossimi cinque anni, saranno investiti 100 milioni di euro per rinnovare i musei comunali e l'Opera Nice Côte d'Azur, sostenere il polo 109 nella sua trasformazione in un terzo luogo dedicato alla cultura contemporanea, sviluppare nuove sale dedicate alle performance dal vivo e alla musica e sviluppare l'attività degli Studios de la Victorine.

Esch sur Alzette (Lussemburgo) Capitale Europea della Cultura 2022

La programmazione artistica e culturale che verrà proposta nelle diverse fasi del percorso scommetterà sui giovani: un'occasione per avviare un confronto con le giovani generazioni per assicurare un accesso privilegiato alle pratiche artistiche, individuali o collettive.

Verrà anche ritagliato un ruolo di Nizza come laboratorio di pratiche culturali innovative, digitali in particolare, nella prospettiva di una trasformazione sostenibile della città.

La procedura di selezione della città designata quale capitale della cultura sarà in due fasi: il dossier per partecipare alla preselezione dovrà essere trasmetto entro il 1° dicembre 2022 e la lista delle città selezionate sarà conosciuta nella 1a metà del 2023. La città vincitrice sarà annunciata nel dicembre dello stesso anno.

Novi Sad (Serbia) Capitale Europea della Cultura 2022

Per supportare la candidatura e coinvolgere il tessuto culturale, istituzionale e associativo, nelle prossime settimane verrà individuato un Direttore del progetto.

Per l'aspetto artistico e la costruzione del programma culturale, sarà, inoltre, nominato un commissario generale scelto fra personalità di alto spessore culturale.

Saranno inoltre istituiti:

Un comitato di partner e finanziatori per sviluppare una rete di imprenditori e attori economici del territorio;

Un comitato di supporto composto da personalità del mondo dell'Arte, della Cultura e delle Industrie Creative;

Un'agenzia di comunicazione.

Ad oggi, altre città francesi hanno già annunciato la loro candidatura per il 2028: Clermont-Ferrand, Reims, Rouen, Bourges, Saint-Denis, Amiens e Bastia.