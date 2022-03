Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

Fine delle restrizioni ma non dei pollini!

Se il miglioramento della situazione epidemiologica ha portato il governo francese a revocare buona parte delle restrizioni sanitarie a partire dal 14 marzo (indossare mascherina al chiuso e tessera vaccinale), non è finita, per i pollini che rimarranno molto presenti nell'aria all'inizio di marzo, in particolare gli ontani e le cupressacee.



In attesa dell'arrivo dei primi pollini di betulla previsto verso la fine del mese, le concentrazioni di polline di ontano rimarranno moderate nel nord-est del Paese. Altrove in Francia, le quantità di polline di ontano diminuiranno e il rischio di allergia non supererà più il livello medio-basso. Purtroppo subentrano i pollini di frassino con concentrazioni che aumenteranno ovunque e un rischio di allergia che evolverà tra livelli medio-bassi a seconda della zona.



I noccioli, che appartengono alla stessa famiglia di ontani e betulle, sono alla fine della fioritura e il loro polline non darà più fastidio a chi soffre di allergie con un rischio di allergia che non supererà più il livello basso.



Per quanto riguarda i pollini delle Cupressacee (cipresso, ginepro, cedro), continueranno a infastidire notevolmente gli allergici nel Sud del Paese con alte concentrazioni e un alto rischio di allergia dall'Alta Garonna alla Costa Azzurra. Chi si trova nelle Bouches du Rhône, deve imparare a controllare le allergie ai pollini partecipando allo studio MISTRAL: https://clin.edop.fr/etude-mistral



I primi pollini di carpino stanno arrivando e saranno responsabili di un rischio di allergia che attualmente non supera il livello basso. Anche salici, pioppi e olmi sono in piena fioritura ma senza alcun reale disagio per chi soffre di allergie con un livello di rischio così basso.



Anche i pini iniziano a impollinare e possono ingiallire le superfici esterne (auto, marciapiedi, balconi), ma questi non sono pollini allergenici.



Le erbe stanno guadagnando terreno nell'Ovest del Paese con un rischio di allergia che però non supera il livello basso. I pollini delle Urticacee rimangono presenti nel Var e nelle Alpi Marittime con un rischio di allergia da basso a medio.



Dal 5 al 9 marzo viene annunciata una piccola ondata di freddo secco di origine continentale che dovrebbe limitare leggermente l'emissione e la dispersione di polline nell'aria, ma attenzione al ritorno della mitezza a metà marzo che potrebbe far ripartire gli aumenti della quantità di polline nell'aria.



Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:

Ontano, rischio basso

Nocciolo, rischio basso

Cipresso, rischio elevato

Frassino, rischio basso

Parietaria officinalis (muraiola o erba vetriola), rischio basso

Pioppo, rischio basso