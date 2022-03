Foire de Nice: tre anni dopo si riparte! (Foto)

C’era parecchia emozione, ieri mattina, quando la Foire de Nice ha aperto i battenti.

L’ultima volta che stand, espositori e visitatori si erano incontrati al termine di quello che presto sarà il “nuovo percorso” della Promenade du Paillon, era nel mese di marzo 2019.

Sono trascorsi 3 anni, difficili davvero: la pandemia, la crisi che ha prodotto ed ora, quando s’intravedeva l’uscita dal tunnel, l’invasione dell’Ucraina e i venti di guerra che spirano in Europa.

Certo tre anni che hanno e stanno segnando negativamente la vita di chi produce, di chi commercia ed anche di chi vorrebbe acquistare.

Centomila visitatori che sono venuti meno, oltre 60 mila contratti non siglati, 28 milioni di euro di fatturato non realizzato dalle imprese e un danno di 5 milioni di euro per il settore degli eventi e delle esposizioni.

Ieri la Fiera ha finalmente riaperto i battenti, ha voglia di esprimere tutte le potenzialità del territorio, di cercare di coniugare l’innovazione con la capacità imprenditoriale.

Quelle che proponiamo sono alcune fotografie che “raccontano” il giorno di apertura della Fiera di Nizza .

Per accontentare i giovani, i fan del vintage e i meno giovani, per riportarli indietro di qualche decennio, é proposta una mostra sul tema degli anni '60: pezzi eccezionali, oggetti di uso quotidiano, documenti insoliti, mostre fotografiche.

Vengono riproposte musica, vita politica, vita quotidiana, invenzioni, televisione, radio, cinema, sport, hobby, design, moda, letteratura, giochi, arti, casalinghi, senza dimenticare una retrospettiva anni '60 del fotografo Charles Bébert.

Sono quattro gli spazi sui quali si sviluppa la Fiera di Nizza:

Bâtir, l’espace Maison de la Foire de Nice (Acropolis e Palais des Expositions);

Plein Air, l’espace Extérieur de la Maison (Esplanade de Lattre de Tassigny);

Parvis Auto, l’espace Automobiles (esplanade accueil du Palais des Expositions);

Bien Vivre, l’espace Vie quotidienne (Palais des expositions).

Note pratiche

Data: fino a lunedì 14 marzo 2022

Luogo: Palais des expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, Palais Acropolis

Orario: dalle 10 alle 19 (18 lunedì 14 marzo)

Tariffa Intera: 6 euro

Tariffa Ridotta: 5 euro (handicap e studenti)



Ingressi gratuiti

Martedì 8 marzo: Journée des Séniors + de 60 ans

Mercoledì 9 marzo: Journée de la Femme

Giovedì 10 marzo: Journée des Séniors + de 60 ans

Inoltre dal 7 all’11 marzo, dalle 17 alle 19, entrata gratuita per tutti.