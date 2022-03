Una Nizza d’altri tempi, una fotografia del grande Jean Gilletta, tratta dalla sua collezione che éstata oggetto di una mostra al Musée Massena: ritrae tante donne, di tutte le età, del popolo e della borghesia, al mercato dei fiori allora in Rue Saint François de Paule.

Donne diverse, con storie diverse, ma egualmente importanti per il loro ruolo, per la loro azione, per la loro attività.

Oggi è l’8 marzo, le mimose si sprecano: Montecarlonews utilizza una foto d’altri tempi per porgere il proprio augurio alle donne, per ricordarne, non oggi soltanto, il ruolo insostituibile nella società, nella famiglia, nei rapporti umani. Sono “sempre” giornate difficili per le donne: in questi giorni, in tutto il mondo, emergono episodi di violenza, di sopruso, mentre in luoghi nemmeno troppo distanti da noi, violenze e stupri sono quasi diventati un “fatto comune”, una “pratica usuale”.

La guerra in Ucraina, ancora una volta, esalta il ruolo delle donne, la loro forza, la loro passione, la loro capacità di resilienza, il loro ruolo: migliaia di immagini le ritraggono in mezzo alle distruzioni, mentre combattono, mentre curano, mentre accompagnano i bambini verso la frontiera.

Anche per loro oggi è l’8 marzo, anzi…soprattutto per loro!

La forza delle donne, la loro capacità ad affrontare anche le esperienze più difficili e drammatiche, ha aiutato il genere umano a crescere, a sopravvivere, a trasformarsi e alle donne a prendere coscienza dei loro diritti e della loro dignità.

Auguri a tutte le donne, la mimosa la porgiamo idealmente tutte assieme con questa fotografia di Jean Gilletta che racconta di una Nizza d’altri tempi, popolata da tante donne intente a lavorare, a darsi da fare, a muoversi, per sé e soprattutto per la propria famiglia.

Buon 8 marzo … a tutte!