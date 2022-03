Funzionalità, personalizzazione e qualità italiana: arredi firmati Castellani Shop

È da oltre mezzo secolo che Castellani .itSrl, azienda alla base dell’e-commerce www.castellanishop.it, mette a disposizione dei suoi clienti preparazione e competenza. Quando si parla di arredo professionale, è necessario prestare attenzione ad ogni dettaglio, per raggiungere i risultati migliori in termini di produttività. Qualità italiana, opzioni di personalizzazione e servizi unici rendono l’azienda uno dei player principali nel settore dell’arredamento.

Della proposta di Castellani Shop fanno parte banconi, armadietti sporco-pulito, casellari di sicurezza, banchi vendita, vetrine espositive. Ma anche mobili e accessori per ufficio, ad esempio scrivanie operative e direzionali, librerie, tavolo da lavoro, reception o poltrone ergonomiche.

Gli arredi sono il risultato di processi totalmente Made in Italy, come rivela la certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale). Grazie alla costante attenzione dell’azienda e al suo impegno sul piano della ricerca e sviluppo della squadra di lavoro, è stata inserita nella lista delle PMI Innovative.

Tale preparazione trova riflesso in un puntuale customer care, sempre pronto a rispondere ad ogni richiesta degli acquirenti e a fornire preventivi personalizzati. È fruibile via e-mail, telefonicamente, tramite la comoda chat online o compilando il form.

Castellani .itSrl, poi, grazie al suo Ufficio Tecnico interno, mette a disposizione un servizio di progettazione di ogni ambiente lavorativo. Fornisce disegni e rendering in 3D, a seconda delle necessità espresse dal cliente. Inoltre, propone allestimenti completi per negozi.

In Italia, le spedizioni sono gratuite per ordini di oltre 500 euro (+ IVA) e moltissimi articoli sono in pronta consegna. Con un click sulla sezione “Outlet” del portale, si incontrano gli sconti più competitivi. Carta di credito, bonifico bancario e PayPal sono le modalità di transazione accettate. Tutte quante garantiscono la totale sicurezza.

Sono gli stessi utenti a confermare la qualità dei prodotti e dei servizi offerti da Castellani Shop, grazie agli oltre 1.000 feedback positivi presenti sulla piattaforma Recensioni Verificate.

Arredo funzionale, conveniente e di qualità italiana? Sceglilo ora su www.castellanishop.it!