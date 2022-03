Sentieri della Costa Azzurra: verso il Pont de la Cerise (Foto)

Un luogo magnifico, a pochi chilometri dalla Costa, nel comune di Gilette, posto ad 800 metri sul livello del mare.

Danilo Radaelli questa volta ci accompagna fino al Pont de la Cerise lungo il sentiero che lo raggiunge partendo da Gilette: un’escursione ideale per un picnic, in mezzo alla natura, sulle rive dell’Esteron.

Il pont de la Cerise è un luogo magico, che racconta la storia di un fiume, delle gole in mezzo alle quali scorre, delle acque ora chete ora vorticose.

Per raggiungere il Pont de la Cerise (un antico ponte di pietra), occorre camminare per 20 minuti, scendendo di 200 metri, ma ne vale la pena (meglio comunque non pensare al rientro…).

In quel punto le scogliere si stringono e s’impongono per la loro altezza, mentre la luce diviene più debole e il sole fatica a penetrare.

L’acqua scorre limpida e si trasforma in una piscina naturale che in estate dà refrigerio e anticipa il momento clou, quello del pic nic proprio nei pressi del ponte.

Il comune di Gilette, che fa parte della Métropole Nice Côte d’Azur, si trova a 35 chilometri dal capoluogo ed è raggiungibile attraverso Cagnes sur Mer, Carros e Saint Martin du Var.