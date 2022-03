Bonus di benvenuto Casinò: cos'è e come funziona?

Avete mai sentito parlare di bonus di benvenuto per casinò? Probabilmente sì, soprattutto se non siete dei novelli in questo settore. Ma sappiamo che quello dei casinò online è un mondo che appassiona ed è per questo che vogliamo proporre una guida sui bonus di benvenuto dei casinò.

Del resto si tratta di un elemento di indiscusso appeal per chi cerca la sua dimensione in questo mondo dei tavoli verdi online ed è utile sapere come scegliere il migliore dei portali tra quelli oggi esistenti in un mercato tanto vasto che ne ha per tutti i gusti.

Cos’è il bonus di benvenuto per casinò

Entriamo nel dettaglio, cos’è il bonus di benvenuto per casinò? Si tratta, nello specifico, di un’offerta che i casinò online riservano a quelli che sono gli utenti che si iscrivono al loro portale.

In alcuni casi si tratta di una somma di denaro offerta per puntare mentre in altri si tratta di free spins. Nel caso specifico dei casinò online sono molto più frequenti i free spins per i giochi online così da permettere a chi si iscrive di provare le varie alternative senza dover spendere una somma di denaro. Si tratta, infatti, di giri gratuiti.

La caratteristica che accomuna tutti i bonus di benvenuto per casinò è che si tratta di un regalo che viene dato al momento della registrazione al portale o nel momento del primo deposito. Naturalmente le due cose sono strettamente collegate, perché dopo aver aperto un account per iniziare a giocare è necessario aprire un conto di gioco.

Servono pochi istanti per iscriversi a un casinò online e per ricevere il bonus di benvenuto ed è per questo che vale la pena conoscere i portali che offrono i migliori così da poter scegliere quello a cui affidarsi. Per avere un’idea di quelli che sono i migliori portali segnaliamo una risorsa online per scoprire i bonus di benvenuto e per capire su quale orientarsi.

Come scegliere il bonus di benvenuto

Il bonus di benvenuto è un incentivo e in quanto tale deve essere scelto con cura. Il primo consiglio che bisogna sempre tenere a mente? Quello di scegliere il bonus di benvenuto in base alle proprie esigenze. Cosa ci si aspetta? Se si riesce a rispondere a queste domande è possibile andare a selezionare i portali che offrono esattamente quello che si cerca.

Ricordiamo che sono tantissimi i casino che offrono questi bonus e che ognuno di questi può farlo in maniera differente, indicando delle regole di utilizzo dei bonus di benvenuto. Questo è un dettaglio che non si può sottovalutare, perché sapere prima come si possono sfruttare i bonus che si ottengono è molto importante per poterli sfruttare.

Leggere le regole dei bonus è un altro consiglio che suggeriamo di tenere sempre a mente. Nella maggior parte dei casi i portali che ospitano dei casinò online offrono un minimo di 5 euro fino a un massimo di 2000 euro.

In altri casi si può avere accesso a bonus di benvenuti che sono una percentuale del primo deposito. Si va dal 20 al 100%. Si deve ricordare che tutto questo è offerto solo a chi si iscrive per la prima volta.

Come funzionano i bonus di benvenuto per casinò

Come detto ci sono diverse tipologie di bonus di benvenuto per casinò ed è importante conoscerle per capire anche come funzionano e come sfruttarle.

Ci sono dei bonus con accredito automatico che, quindi, non richiedono di ulteriori azioni per essere sbloccati. In questo caso la somma o il bonus vengono immediatamente accreditati e sono fruibili sin da subito.

Ci sono, poi, i bonus che devono essere sbloccati. In questo caso è necessario compiere azioni per sbloccare la somma. Significa che ci sono delle regole che devono essere conosciute così da riuscire a sbloccare la somma o i free spins nel minor tempo possibile.

Si deve ricordare che ci sono dei bonus accreditati immediatamente e dei bonus accreditati gradualmente. Anche questo dettaglio si deve conoscere e deve essere tenuto sempre a mente. Chi cerca dei bonus immediati dovrà preferire dei portali che offrono questa tipologia di regalo.

Con questi piccoli e semplici consigli dati si può approfondire tutto il discorso sui bonus di benvenuto per i casinò. Ricordiamo che ce ne sono tantissimi ed è importante scegliere quelli più consoni con le proprie esigenze.