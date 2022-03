Perché optare per i bonus di benvenuto dei casinò

Grazie alla crescita e alla diffusione dei casinò online, ogni giocatore può sfruttare una vasta gamma di metodi per scommettere via web. Il forte aumento di piattaforme di betting online ha portato la concorrenza alle stelle: in che modo puoi riconoscere quali sono i migliori casinò online sicuri ? Ovviamente valutando i giochi che offrono e soprattutto i bonus e le promozioni per i propri clienti. Una delle abitudini degli operatori è di proporre bonus di benvenuto per attirare nuovi clienti, primeggiando sui propri rivali. E tu, quanto conosci i bonus casinò? Facciamo chiarezza su questo argomento!

Perché i casinò offrono bonus di benvenuto ai giocatori

Come accennato poco fa, il vero obiettivo di un casinò online è di attirare nuovi giocatori in modo costante. E in che modo può farlo? Rinnovando il proprio pacchetto di offerte attraverso un bonus di benvenuto che non sarà l’unica promozione presente, ma è quella che ha maggiore presa sui giocatori. Solitamente è prevista una percentuale del 100% sul primo deposito (o al limite sui primi 3) che il nuovo iscritto versa nel conto di gioco. È presto detto che, con il minimo sforzo, il nuovo utente potrà iniziare la sua avventura sul casinò con un importo che può essere raddoppiato rispetto al proprio versamento. In altri casi invece, con le slot e altri giochi da casinò, può essere associato il bonus di benvenuto a un preciso titolo. In questo caso l’operatore indirizza i nuovi iscritti verso l’utilizzo di una slot nuova che ha introdotto nel catalogo.

Cosa cercare: pacchetto Bonus o offerta singola?

Il bonus di benvenuto che un operatore costruisce attorno ai suoi nuovi utenti può essere pensato in 2 diverse modalità. In alcuni casi è un bonus singolo, che potrà essere richiesto al momento della registrazione e utilizzato in base a una serie di regole previste dal casinò online. Consigliamo sempre di valutare attentamente i termini e le condizioni di ogni offerta, poiché raramente i bonus possono essere cumulabili con altre offerte attive. L’altra modalità invece prevede l’introduzione di un vero e proprio pacchetto di benvenuto che, oltre a una maggiorazione sul primo deposito, offre anche altri vantaggi. Solitamente si effettua un abbinamento con i giri gratuiti, da utilizzare sulla slot del casinò o su un titolo preciso. Ovviamente questo tipo di offerta è molto interessante per i nuovi iscritti, soprattutto se appassionati di slot machine online.

A cosa bisogna prestare attenzione quando si accetta un bonus

L’attenzione non è mai troppa! Del resto nessuno regala niente per niente! Sicuramente iniziare a giocare avendo a disposizione soldi aggiuntivi e giri gratuiti può essere conveniente. È bene però ricordare che anche i bonus di benvenuto sono sottoposti a vincoli, rappresentati da requisiti di scommessa rigidi. I soldi che ricevi sul conto non possono essere immediatamente prelevati, ma dovranno essere sbloccati. Per farlo è bene rispettare le condizioni che portano il giocatore a scommettere il totale della somma ricevuta per tot numero di volte. Tale numero varia in base alla scelta dell’operatore. Per esempio se ricevi 10€ di bonus con un requisito di scommessa fissato a 10 volte significa che dovrai spendere 100€ in scommesse. Prima di accettare un bonus chiederti sempre se ti puoi permettere quel tipo di investimento e non accettare mai un bonus senza conoscere quali sono i suoi termini di utilizzo.

Vantaggi dei bonus di benvenuto

Una volta che è stata ben compresa la situazione legata ai requisiti di scommessa, oltre ai termini che vincolano ogni bonus, riuscirai ad apprezzare i benefici che tali offerte sanno donarti. Il primo vantaggio riguarda, come detto, la possibilità di massimizzare il deposito e quindi la somma con cui iniziare a scommettere. Inoltre permettono potenzialmente di scommettere più soldi riducendo le tue perdite effettive, soprattutto se ti abitui a giocare ponendo dei limiti di scommessa. E infine, grazie a un buon bottino iniziale, potrai divertirti a provare più titoli offerti dal casinò, aumentando l’intrattenimento mentre sfidi la fortuna in cerca di qualche vincita interessante.

Conclusione

È abbastanza chiaro che sfogliare le offerte e i bonus di un casinò sia una scelta molto importante da fare prima di iscriversi su una piattaforma. Potrai conoscere le diverse opzioni presenti sul mercato ed essere totalmente consapevole dei requisiti previsti per ogni offerta. Non sentirti mai in obbligo di accettare un bonus se ritieni che i suoi requisiti di scommessa siano fuori dalla sua portata. Un bonus di benvenuto deve essere un mezzo per rendere ancora più divertente la tua esperienza su una piattaforma di gioco. In caso contrario è meglio lasciar perdere e orientarsi su qualcosa di diverso.