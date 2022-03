“Le sfacciate”, ritratti di donne eccezionali

Fino al 31 marzo 2022, la Biblioteca Louis Nucéra propone, in occasione della Giornata internazionale della donna, una serie di ritratti di donne di Agnès Jennepin: Les Effrontées.

Un faccia a faccia con undici ritratti da scoprire nell'atrio della biblioteca.

Le visite alla mostra saranno guidate da Agnès Jennepin sabato 26 marzo alle ore 14, senza prenotazione con numero limitato di posti.



Le Effrontées sono donne eccezionali: architette, aviatrici, calciatrici, stiliste, geologhe, avvocatesse, attrici, pittrici, scrittrici…

I loro nomi sono Claudie Haigneré, Suzanne Valadon, Amelia Earhart, Marguerite Duras, Eileen Gray, Ada Hegerberg, Niki de Saint-Phalle, Mileva Einstein, Peseshet, Pénélope.



Alcune sono diventate famose, altre non hanno mai avuto il giusto riconoscimento per i loro successi, altre ancora sono cadute nell'oblio.

Realizzando i loro ritratti, Agnès Jennepin le rende visibili. Il processo creativo utilizzato, che va dal nero alla luce, dalla cancellazione alla rivelazione, simboleggia il viaggio intellettuale di una società nella quale sta cambiando il modo in cui le donne sono viste.



La Bibliothèque Louis Nucéra si trova in Place Yves Klein 2 a Nizza.