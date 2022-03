I “caldi” prezzi dei mercati nizzardi: pomodorini fino a 15 euro. Ed è solo un esempio (Foto)

I mercati alimentari sono affollati e funzionano a pieno ritmo, alcuni banchi non conoscono crisi per mancanza di clienti: sono quelli che propongono i prodotti a chilometro zero, quelli che provengono dall’arrière pays, il più delle volte anche “bio” e coltivati con tecniche che prevedono anche l’assenza di trattamenti.





Non è però tutto rose e fiori. Lamentele un po’ ovunque, da Liberation a Saleya, nemmeno i mercati di quartiere sono esclusi: i prezzi lievitano, quasi quotidianamente.





Questa volta non si può dare la colpa ad ondate di freddo: la guerra in Ucraina, la fiammata dei costi dell’energia e dei trasporti, l’inflazione che cresce finiscono per “scaricarsi” su un settore del quale le famiglie non possono fare a meno.





Nei supermercati e nei centro commerciali è lo stesso, ma i mercati sono più appariscenti, così si vedono sempre più persone compiere due passaggi fra le bancarelle.

Nel corso del primo si osservano i prezzi, che variano spesso anche di molto e nel secondo si effettuano gli acquisti.





Con un fatto nuovo, la densità delle persone aumenta perché il quantitativo di merci acquistate diminuisce. Così al mercato si va anche più volte la settimana, magari per acquistare anche solo due zucchini e qualche arancia.



Pomodori cerise tra i 12 e 1 i 15 auro, peperoni a 4,95, zucchini a 8,80, rape a 2,60, carote a 2,20, clementine a 3,90…non vi è che l’imbarazzo della scelta.

Per fortuna su altri banchi i prezzi sono meno “caldi”, ma comunque di tutto rispetto.



In questo momento il Covid, che ha accompagnato le “fiammate” negli scorsi due anni c’entra assai poco, sono ben altre le ragioni e il timore è che difficilmente si possa assistere ad un raffreddamento dei costi, per lo meno a tempi brevi.



Così non resta che aggirarsi tra le bancarelle, osservare i prezzi, non fare troppo gli schizzinosi sulla qualità e acquistare, ormai con moderazione!