Nizza, impulso alla pesca eco-responsabile: al porto si cambia

Mentre sono in corso le consultazioni promosse dal gruppo guidato dall’ex adjoint Olivier Bettati per disegnare il nuovo porto di Nizza, un impulso ad una pesca artigianale eco responsabile viene dal recente Consiglio Municipale.

La città sosterrà e darà impulso ai pescatori artigianali della “Prud'homie de Nice”, accompagnandoli nella realizzazione di nuove azioni tese a sviluppare la loro attività di pesca sostenibile.

Innanzi tutto per creare una sorta di “miglio zero” che conduca direttamente dalla rete al piatto con la creazione di un laboratorio per la lavorazione dei prodotti della pesca: verranno avviate azioni per sostenere queste attività.

Sono previsti interventi per la valorizzazione delle specie pescate, la ristrutturazione delle banchine del porto dove avviene il mercato del pesce e per dare impulso a questa attività che non presenta intermediari.

Inoltre, la città di Nizza si impegnerà a sostenere la ristrutturazione delle aree che vengono utilizzate per vendere pesce con la modalità detta “au cul du bateau".

La città di Nizza, in collaborazione con la Métropole, la Regione e lo Stato, ciascuno nella propria area di competenza, si impegnerà a:

Sostenere i pescatori nelle procedure amministrative necessarie per la creazione di un'associazione;

Fornire dei locali vicino o all'interno del porto da utilizzare come sede dell’associazione;

Sostenere la futura associazione nella creazione sul porto di un "ecosistema" per i pescatori, al fine di ottimizzare le loro condizioni di lavoro e per consentire loro di creare nuovi percorsi brevi "dalla rete al piatto", con una riqualificazione dello spazio occupato dai pescatori sul porto;

Assistere la futura associazione nella predisposizione dei fascicoli necessari per le domande di sovvenzione;

Sostenere lo sviluppo di un nuovo settore economico e turistico per agevolare attività che valorizzino la professione di pescatore e sensibilizzino la gente di Nizza e i visitatori sulla bellezza e la fragilità dell'ambiente marino. Fra queste l’attività di pesca-turismo.