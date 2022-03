Sabato 12 marzo alle 17 grande inaugurazione ad Arma di Taggia del nuovo show room Monica Dani Fashion

Dopo 18 anni di attività, le sorelle Monica e Dani, hanno deciso di unire le loro 2 boutiques in un unico show room che sarà sempre in via della Cornice ma al civico 35/37.

Il nuovo atelier di moda è stato realizzato per avere uno spazio più grande e innovativo e anche più contemporaneo, dove poter accogliere la clientela. È in corso una campagna social su Instagram, Facebook, Whatsapp e alcuni giornali dove potrete ripercorrere insieme a Monica e Dani e alla loro collaboratrice e amica Luana i 18 anni dell'attività, con foto storiche abbinate a frasi di moda o riferite al tempo trascorso.

“Nonostante il periodo non sia dei più semplici - ci spiegano le due imprenditrici - abbiamo comunque deciso di apportare delle migliorie alla nostra attività ampliando l'atelier. Crediamo che la passione per il nostro lavoro possa essere condivisa con le persone che ci verranno a trovare nel nuovo show room, uno spazio accogliente, che racconta al meglio la nostra tradizione artigianale e la continua evoluzione in questi 18 anni!”.





Sabato 12 marzo alle ore 17, Monica, Daniela e Luana vi aspettano nella nuova sede di Arma di Taggia in via Cornice, 35/37 con lo stesso impegno da 18 anni.