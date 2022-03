"Lou Babazouk", due mostre in contemporanea nel Vieux Nice (Foto)

“Lou Babazouk" propone in contemporanea due mostre nelle sue due gallerie nel Vieux Nice.

"Dessins et peintures" di Frédéric Unia fino al 27 marzo 2022

Galerie Lou Babazouk (8, rue de la Loge)

Frédéric Unia è nato nel 1969, a Fréjus, in Costa Azzurra. All'età di 17 anni, ha lasciato casa e la sua regione per iniziare gli studi artistici a Parigi. Dopo aver seguito corsi per 2 anni, ha iniziato a studiare disegno grafico. Ha esercitato questa professione per circa 13 anni. Nel 2005 lascia Parigi e il grafismo e per alcuni anni viaggia. Scopre l'Asia, la sua ricchezza culturale, la sua dimensione spirituale, i suoi templi, i suoi Buddha, la calligrafia. Risiede anche a Montreal.

Nel 2009 torna in Costa Azzurra, stabilendosi a Nizza, nel cuore del centro storico, dove si è dedicato stabilmente alla pittura.

Il suo universo pittorico è ancorato alla rappresentazione non oggettiva di individui, corpi, volti, movimenti ed espressioni. Attribuisce grande importanza agli aspetti evocativi ed estetici, che formano un'alleanza di sostanza e forma, del profondo e dell'illusorio, dell'eterno e dell'effimero, del globale e del singolare: una sorta di balletto, abbraccio o al contrario di combattimento e confronto.

I grandi classici del mondo simbolico, culturale o religioso sono anche per lui fonte di ispirazione: Edipo, Fedro, Sisifo, Prometeo, Buddha, Ganesh, Gesù Cristo sono archetipi del nostro comune universo storico e psicologico. Ama la potenza e la raffinatezza, la tensione che il contatto di questi due opposti crea, la potenza dei colori, la raffinatezza del loro assemblaggio, la potenza del movimento e la raffinatezza del gesto, la potenza della linea e la raffinatezza della curva o sfocatura.





“L’Univers” di Virginia Azria fino al 27 marzo 2022

Galerie Lou Babazouk 2 (5, rue Benoit Bunico)

Virginia Azria è nata in Costa Azzurra alla fine degli anni '60, vi risiede dopo aver vissuto a Shanghai. Proveniente da un insieme culturale che si basa su origini slave e mediterranee, cresce nel rispetto dei valori umani.

L'artista si ispira all'anima dei Paesi attraversati: le sue creazioni sono deliranti, raffinate, allegre, a volte cattive. L'influenza che ne emerge diventa una filosofia ed emana un’energia che rivela il richiamo dell'essere presente, segretamente sepolto nelle profondità di ciascuno per risvegliarsi: risate, gioia, infanzia, sogni, fuga, sessualità sfrenata.

Il valore non sarà tanto quello dei prodotti utilizzati sia che siano preziosi (oro, argento, perle fini, diamanti, rubini, turchesi, malachite, oggetti antichi, oggetti cari ai suoi ricordi) o senza un reale valore commerciale, ma la considerazione che ognuno riserva, secondo la propria sensibilità e le emozioni che prova.

Il processo utilizzato da Virginia Azria è la sintesi di una moltitudine di esperimenti, tecniche, supporti, oggetti, che s’integrano con l'aiuto di materiali come polimeri, resine, fibre naturali, pigmenti e oro.

L'artista colleziona, ricicla, recupera tutto ciò che un giorno fiorirà in una scultura: figurine delle sue figlie, ricami usati nell'haute couture, attraverso gioielli di pregio con cianfrusaglie recuperate dai suoi amici, pezzi antichi trovati dal mondo come paillettes multicolori.