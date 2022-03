Iniziati i lavori a Monaco per i 3 Gran Premi di Formula 1

Come l'anno precedente, nel 2022 si svolgeranno tre Gran Premi a Monaco: il 5° e-Prix di Monaco, il 13° Grand Prix de Monaco Historique e il 79° Grand Prix Automobile de Monaco rispettivamente sabato 30 aprile 2022, da venerdì 13 a domenica 15 maggio 2022 e da giovedì 26 a domenica 29 maggio 2022.

L'attuazione del circuito urbano richiede un certo numero di accorgimenti per accogliere le tre gare nel cuore del Principato.

Il montaggio vero e proprio degli impianti e le relative restrizioni è inizaito in zona portuale e dal 20 marzo nel comprensorio di Monte-Carlo.

Queste operazioni causeranno occasionalmente deviazioni del traffico e divieti di sosta. Saranno istituiti percorsi pedonali sicuri da parte di l'Automobile Club de Monaco (ACM). Allo stesso modo, ai fini dell'installazione, la stazione MonaBike a Place Sainte-Dévote è trasferita alla Promenade Honoré II dal 21 marzo 2022 e quella del Parking des Pêcheurs sarà inutilizzabile a partire dal 21 maggio 2022. Il trasferimento della stazione di Place d'Armes nell'area circostante Rond-Point du Canton è previsto per lo stesso periodo a maggio. Infine, gli utenti dei Parcheggi Pubblici e quelli della Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) e le linee Azur saranno tenuti al corrente delle misure introdotte in ogni fase, per i cambiamenti necessari e gli spostamenti di fermata.